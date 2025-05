GP da Espanha: veja horários e onde assistir corrida de Bortoleto na F1

A F1 encerra a rodada tripla na Europa no Grande Prêmio da Espanha, que acontece nesse fim de semana, no Circuito da Catalunha. É a 54ª edição oficial da prova espanhola. A corrida pode animar o campeonato de pilotos, liderado Oscar Piastri (McLaren), seguido de Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull). O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ainda busca seus primeiros pontos na Fórmula 1. O Lance! traz os horários do GP da Espanha de F1.

Entre as equipes, quem lidera é a McLaren, com 319 pontos. Atrás dela está a Mercedes (147 pontos) e a Red Bull (143 pontos), separada por apenas um ponto da Ferrari (142), quarta colocada.

O GP de Mônaco, última rodada realizada, foi marcado pela vitória de Lando Norris, que nunca havia vencido em Monte Carlo. Bortoleto foi novamente prejudicado pela estratégia da Sauber, além de um toque com Kimi Antonelli.

Como foi a edição de 2024?

Na prova passada, Lando Norris fez uma ótima volta na classificação e largou na primeira posição. Max Verstappen, que estava logo atrás, disputou a liderança com o inglês e alcançou a liderança já na terceira volta da corrida. Completaram o pódio Lando Norris e Lewis Hamilton.

POLE POSITION: Lando Norris;

VENCEDOR DA CORRIDA: Max Verstappen;

PÓDIO DA CORRIDA: Max Verstappen (1º), Lando Norris (2º) e Lewis Hamilton (3º);

VOLTA MAIS RÁPIDA: Lando Norris — 1:17.115;

Confira agenda do GP da Espanha de F1

➡️ Sexta-feira, 23 de maio

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 24 de maio

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 25 de maio

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília