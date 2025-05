NBA: Itens raros de Kobe Bryant são leiloados

Ícone eterno do basquete mundial, Kobe Bryant ultrapassou as quadras da NBA para se tornar um símbolo global. Em homenagem ao seu legado, serão leiloados três itens históricos ligados à carreira do astro do Los Angeles Lakers.

O destaque do leilão é um tênis Adidas Top Ten, usado por Kobe na temporada 1998-1999 da NBA. Naquela temporada — encurtada por uma greve dos jogadores — Kobe, então com apenas 20 anos, começou todas as 50 partidas dos Lakers, com médias de 19,9 pontos, cinco rebotes e três assistências por jogo.

A peça leiloada é o pé esquerdo do tênis e está autografada na lateral do tornozelo. O lance inicial é de R$ 34 mil e possui dupla certificação internacional: LOA MEARS (322133), atestando o uso em quadra, e LOA JSA (YY99133), que valida a assinatura do atleta.

O segundo item é uma camisa roxa dos Lakers de 2006, um dos anos mais memoráveis da trajetória de Bryant, quando o ala marcou 81 pontos contra o Toronto Raptors - a segunda maior pontuação já registrada em um único jogo da liga.

O último item é o uniforme amarelo de 2018/2019, lançado após sua aposentadoria. Ambas as camisas estão autografadas, têm certificação internacional PSA e os lances iniciais são de R$ 20.775,00 cada.

O leilão será organizada pela plataforma Play For a Cause e terá o tema "Mamba Forever", que faz relação com o apelido do jogador. Os fãs de basquete podem fazer seu lance através do site: https://playforacause.com.br/campanha/mamba-forever

-A campanha celebra o impacto imortal de Kobe no basquete e no coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Fãs e colecionadores têm a chance de adquirir itens que representam a intensidade, a dedicação e o espírito de Kobe Bryant - destacou André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause.

Veja os itens leiloados

Tênis Adidas Top Ten (pé esquerdo) – Usado por Kobe Bryant na temporada 1998-1999, autografado, com certificações MEARS e JSA – Lance inicial: R$ 34.000

– Usado por Kobe Bryant na temporada 1998-1999, autografado, com certificações MEARS e JSA – Lance inicial: Camisa Los Angeles Lakers 2018/2019 – Amarela – Autografada por Kobe Bryant, com certificação PSA – Lance inicial: R$ 20.775,00

– Autografada por Kobe Bryant, com certificação PSA – Lance inicial: Camisa Los Angeles Lakers 2006 – Roxa – Autografada por Kobe Bryant, com certificação PSA – Lance inicial: R$ 20.775,00