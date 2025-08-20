O Mundial de Ginástica Artística de 2025 começou nesta quarta-feira (20) no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A competição foi iniciada com uma cerimônia de abertura que transmitiu brasilidade, sendo um espetáculo à parte das competições do primeiro dia. O show de abertura foi embalado com a bateria da Viradouro, escola de samba tricampeã do carnaval carioca.

Cerimônia de abertura do Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

A cerimônia de abertura do Mundial de Ginástica Rítmica começou com uma apresentação que relacionava a natureza com a ginástica. Dos sons calmos, a bateria da Viradouro tomou conta do lugar, junto de outras músicas brasileiras.

Em seguida, as mais de 70 nações que participam do Mundial foram apresentadas a torcida. Ainda no primeiro dia, a Arena Carioca 1, onde acontece o evento, ainda não estava muito cheia, mas a torcida, com pessoas de todo o mundo, fazia bastante barulho.

Após os discursos dos dirigentes e organizadores do evento, a cerimônia foi encerrada com uma apresentação de mestre-sala e porta-bandeira.

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Programação do dia