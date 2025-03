Apesar da complicada estreia, Gabriel Bortoleto voltou a superar o companheiro de equipe no GP da China. O início difícil tirou o jovem piloto da Sauber da disputa da zona de pontuação, mas a velocidade apresentada após este primeiro momento foi impressionante. Assim, deixou Nico Hülkenberg para trás na 2ª etapa da F1 2025. Vale destacar que foi a primeira corrida completa do brasileiro na Fórmula 1.

Apesar das limitações no ritmo da corrida e da distância do pelotão, Gabriel Bortoleto permaneceu focado em terminar a prova e coletar dados valiosos ao lado da Sauber. Durante a corrida, ele conseguiu se aproximar e acompanhar seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. A velocidade do brasileiro era superior à do veterano, que foi ultrapassado pelo novato no final da etapa.

Bortoleto conseguiu mostrar evolução no ritmo de corrida e manter o carro na pista até o final, algo que não aconteceu em sua estreia na Austrália. Na ocasião, o piloto de 20 anos abandonou a prova nas primeiras voltas devido a um erro causado pelas condições de pista molhada.

Como foi a etapa para os pilotos?

Neste fim de semana, a Fórmula 1 contou com a primeira etapa com corrida sprint, no GP da China. As atividades classificatórias e de pontuação foram dominadas por Bortoleto em comparação com Nico Hülkenberg, também da Sauber. Na quali da sprint, o brasileiro saiu por cima e conquistou novamente a vaga na SQ2, quando foi "eliminado", e partiu da 14ª posição no grid.

Durante a corrida sprint, Bortoleto também levou a melhor ao superar o companheiro por quase três segundos de diferença. Já nas classificatórias da corrida principal, que aconteceram no domingo (23), Hulkenberg foi o melhor da Sauber, ao avançar para a Q2 e partir da 12ª colocação, enquanto o brasileiro saiu da 19ª.

No dia decisivo, Gabriel Bortoleto mostrou uma velocidade impressionante ao eliminar segundo por segundo do companheiro a cada volta. Apesar das limitações do carro, o novato ainda conquistou mais de uma vez a volta mais rápida e superou Hulkenberg a poucas voltas do fim do GP da China.

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto durante GP da China na F1 2025 (Foto: Reprodução/GabrielBortoleto.com.br)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Repetindo o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.