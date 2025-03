A primeira corrida completa de Gabriel Bortoleto foi marcada pelo domínio da McLaren, que saiu ainda mais forte do GP da China. Neste domingo (23), sem fazer tanta força assim, os "Papayas" garantiram um 1-2 dominante, com Oscar Piastri controlando bem a corrida desde a largada. Lando Norris garantiu o segundo lugar, desde os metros iniciais da disputa, onde aproveitou a trancada de porta que o companheiro deu em George Russell. O inglês da Mercedes, em terceiro, manteve a ótima fase na F1 2025.

continua após a publicidade

➡️ Hamilton, Leclerc e Gasly são desclassificados do GP da China; entenda

Max Verstappen chegou em quarto e também não tem muito do que reclamar. Apesar das críticas ao carro complicadíssimo da Red Bull, o resultado foi acima do esperado e veio em grande atuação do holandês, mesmo após largada complicada.

Esteban Ocon registrou um heroico quinto lugar, uma das melhores performances da história da Haas, inclusive. Andrea Kimi Antonelli sofreu para achar ritmo, mas ainda foi sexto, seguido por ótimos Alexander Albon e Oliver Bearman. Lance Stroll e Carlos Sainz, horas depois da bandeira quadriculada, fecharam o top-10.

continua após a publicidade

A grande perdedora da madrugada chinesa foi a Ferrari. Depois de uma corrida complicada, os italianos ficaram em situação ainda pior, com Charles Leclerc desclassificado por infração no peso mínimo do carro e Lewis Hamilton também excluído por desgaste excessivo na prancha.

Assim, o Lance! separou cinco "detalhes" que pôde ser observado no GP da China, segunda etapa da F1 2025, e que podem ser decisivos na busca pelo título.

continua após a publicidade

McLaren reafirma força e amplia favoritismo na F1 2025 com 1-2 na China

A McLaren saiu grandona da China. Bem grandona mesmo. Não é que o ritmo dos "Papayas" tenha sido avassalador, longe disso, mas foi mais do que suficiente para terem o controle completo da corrida, sem maiores sustos. A dificuldade única veio num problema de freios que Norris encarou nas voltas finais, mas a gordura era grande o bastante para segurar Russell no fim.

No mais, domínio total, mesmo encarando dificuldade com os pneus duros, os famosos "pneus pedra", assim como as rivais. Triunfo crucial para Oscar Piastri ganhar moral e, de repente, "bater de frente" com Norris em um duelo que pode ser exclusivo deles pelo título do Mundial de Pilotos.

Pódio do GP da China na F1 2025: Piastri em primeiro, seguido por Norris e Russell (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

Russell mantém início impressionante de temporada e comanda Mercedes

Diante do caos na Ferrari e da dificuldade atroz da Red Bull, a Mercedes vai ganhando terreno. E o grande responsável por aproveitar as chances é Russell, novo líder da equipe. O começo de temporada do inglês é realmente impressionante, muito oportunista e com ritmo consistente do começo ao fim.

George Russell levou mais azar do que culpa pela perda de posição para Norris na largada e, dali para frente, soube que o limite era o pódio. Chegou lá. O novato Kimi Antonelli, em jornada bem menos inspirada, ainda foi sexto com as desclassificações.

Verstappen coroa redução de danos com ultrapassagem absurda em Leclerc

O tetracampeão fez uma raríssima largada ruim, mas provavelmente isso não mudaria em nada o resultado final. A Red Bull simplesmente não tinha ritmo. Apesar da vergonhosa atuação de Liam Lawson, a equipe pode contar mais uma vez com Verstappen.

Assim, o holandês vai passando da simples contenção de danos: deu um jeito de segurar aqueles pneus de alguma forma mesmo com um enorme desgaste no carro energético. Para consagrar o belo desempenho, ainda fez a ultrapassagem da corrida em cima de Leclerc, nas voltas finais. Verstappen deixa a China vivo na disputa, mesmo com um carro nitidamente inferior aos rivais.

Ferrari sangra com desclassificação dupla na China

Depois da esperança com a vitória firme na corrida sprint, a Ferrari teve novo choque de realidade. E de forma cruel. Depois de uma corrida marcada por mais um toque entre Leclerc e Hamilton, ritmo mediano e brigas no rádio, os italianos viram um resultado decepcionante virar desesperador: 0 ponto na conta depois de uma desclassificação dupla e por motivos diferentes, mas ambas de ordem técnica. Agora, Ferrari atrás da Williams no Mundial de Construtores.

Haas emerge na ‘F1 B’, Williams vai bem e Sauber desaparece

A Haas saiu da lanterna isolada na Austrália diretamente para a liderança da ‘F1 B’, sem escalas. Esteban Ocon comandou uma atuação de gala e aproveitou tudo que era chance para chegar em quinto, enquanto Bearman, e seu "ciao" no rádio a cada ultrapassagem, foi oitavo.

A Williams também pode celebrar mais uma atuação excelente do aniversariante Alex Albon, bem como a Aston Martin, que deu sorte com três desclassificações e pontuou com Lance Stroll. Por outro lado, a Sauber foi a Haas da Austrália e, logo no começo da prova, já mostrava andar em outra realidade. Gabriel Bortoleto rodou na primeira volta, mas ainda ficou na frente de Nico Hülkenberg, que teve o carro danificado também nos metros iniciais do GP da China e se arrastou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Para repetir o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.