Max Verstappen pode ter companheiro da RBR trocado na terceira corrida do ano

A Red Bull Racing não está satisfeita com o desempenho do piloto Liam Lawson nas duas primeiras corridas do ano e considera trocar o neozelandês por Yuki Tsunoda, já no GP do Japão. A informação é do site "Motorsport".

Enquanto isso, o piloto vê o seu companheiro de equipe, Max Verstappen, ocupar a segunda posição no campeonato, com 36 pontos.

Na sua primeira temporada como titular na Fórmula 1, Liam Lawson tem enfrentado muitos desafios na RBR, onde assumiu o lugar do mexicano Sergio Pérez, dispensado após resultados ruins em 2024.

Até o momento, o jovem piloto não conseguiu avançar além do Q1 nas classificações e ainda não marcou pontos na temporada. No GP da Austrália, primeiro do ano, Liam acabou na 18ª posição, na China, o neozelandês terminou em 15°, ainda sem pontuar na tabela.

Yuki Tsunoda, por sua vez, já conquistou três pontos com a equipe RB, que possui um carro considerado mais fraco em comparação com a RBR. O piloto enfrentou dificuldades no pelotão intermediário e teve problemas com a asa dianteira na China e terminou a corrida na 19° posição.

Liam Lawson será piloto titular da Fórmula 1, pela Red Bull (Foto: AFP)

Hamilton, Leclerc e Gasly são desclassificados do GP da China

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu, neste domingo (23), pela desclassificação de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pierre Gasly do GP da China de Fórmula 1, realizado em Xangai. O carro 16 da Ferrari e o da Alpine foram considerados abaixo do peso nas verificações pós-corrida.

Já a punição aplicada ao heptacampeão teve um motivo diferente: a prancha (uma placa de madeira localizada na parte inferior dos carros) de Hamilton estava com espessura inferior ao mínimo exigido pelo regulamento. Tanto ele quanto Leclerc já haviam sido desclassificados pelo mesmo motivo no GP dos Estados Unidos de 2023.