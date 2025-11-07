Gabi Guimarães ganha troféu de MVP no voleibol italiano; veja vídeo

Nesta quarta-feira (5), Gabi Guimarães recebeu o trófeu de MVP da Liga Italiana de vôlei feminino 2024/25. A cerimônia foi realizada antes da partida contra o Milano, pela oitava rodada da competição 2025/26. A atleta do Conegliano foi essencial para o título nacional da equipe na temporada passada.

continua após a publicidade

➡️ Gabi Guimarães e Rosamaria são destaque do vôlei internacional na rodada

➡️ Gabi Guimarães oficializa namoro com influenciadora após rumores; veja

➡️ Gabi Guimarães inspira novata da Seleção Brasileira: 'Incrível'

Na conquista da edição 2024/25 da Liga Italiana, a ponteira jogou o total de 34 partidas e marcou 373 pontos. Ela foi a segunda maior pontuadora do Conegliano, atrás apenas da oposta Isabelle Haak. Na temporada, a equipe venceu todos os cinco campeonatos que disputou. Gabi disputa apenas a sua segunda temporada no voleibol italiano, mas já marca seu nome na história do esporte no país.

O MVP é mais uma premiação individual que entra para a galeria da brasileira. Ao longo da carreira, ela já foi premiada com títulos individuais em competições como Mundial de Clubes, Olímpiadas de Paris 2024 e Liga das Nações 2025.

continua após a publicidade

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/ Instagram)

Os momentos de homanegem antes da partida entre Conegliano e Milano também foram especiais para Daniele Santarelli. O italiano, do time de Gabi, foi eleito o melhor técnico da Liga Italiana 2024/25.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabi Guimarães brilha em clássico italiano

Após a cerimônia, Gabi mostrou que segue em alto nível para esta temporada. Na vitória por 3 sets a 1 (25/17, 23/25, 25/23 e 25/21) sobre o Milano, a brasileira anotou 19 pontos. Com o resultado na partida válida pela oitava rodada, a equipe segue invicta na Liga Italiana, com 23 pontos.