Gabi Guimarães ganha troféu de MVP no voleibol italiano; veja vídeo
Ponteira foi eleita a melhor jogadora da Liga Italiana 24/25
Nesta quarta-feira (5), Gabi Guimarães recebeu o trófeu de MVP da Liga Italiana de vôlei feminino 2024/25. A cerimônia foi realizada antes da partida contra o Milano, pela oitava rodada da competição 2025/26. A atleta do Conegliano foi essencial para o título nacional da equipe na temporada passada.
Na conquista da edição 2024/25 da Liga Italiana, a ponteira jogou o total de 34 partidas e marcou 373 pontos. Ela foi a segunda maior pontuadora do Conegliano, atrás apenas da oposta Isabelle Haak. Na temporada, a equipe venceu todos os cinco campeonatos que disputou. Gabi disputa apenas a sua segunda temporada no voleibol italiano, mas já marca seu nome na história do esporte no país.
O MVP é mais uma premiação individual que entra para a galeria da brasileira. Ao longo da carreira, ela já foi premiada com títulos individuais em competições como Mundial de Clubes, Olímpiadas de Paris 2024 e Liga das Nações 2025.
Os momentos de homanegem antes da partida entre Conegliano e Milano também foram especiais para Daniele Santarelli. O italiano, do time de Gabi, foi eleito o melhor técnico da Liga Italiana 2024/25.
Gabi Guimarães brilha em clássico italiano
Após a cerimônia, Gabi mostrou que segue em alto nível para esta temporada. Na vitória por 3 sets a 1 (25/17, 23/25, 25/23 e 25/21) sobre o Milano, a brasileira anotou 19 pontos. Com o resultado na partida válida pela oitava rodada, a equipe segue invicta na Liga Italiana, com 23 pontos.
