Para evitar ficar desfalcado antes mesmo do início da temporada, o Flamengo fechou um acordo de quatro meses com o norte-americano Dee Bost para reforçar o elenco na Copa Intercontinental e no NBB. A contratação aconteceu devido a uma lesão de Franco Baralle, que sofreu um acidente, em agosto, a caminho do centro de treinamento. Com o fim do tempo de contrato, o reforço acabou dispensado.

O acordo era válido por quatro meses, mas tinha opção de renovação – o que não foi acionado pelo Flamengo. Com o retorno do argentino ao elenco, a equipe rubro-negra decidiu por dispensar Bost em vista que existe um limite de inscrição no NBB. O anúncio oficial foi feito na última quinta-feira (18).

— Com a inscrição de Franco Baralle no NBB, Dee Bost não faz mais parte do elenco do FlaBasquete. O armador norte-americano já se despediu dos companheiros. O Flamengo o agradece e deseja sucesso na continuação da sua carreira — escreveu o Flamengo, em comunicado oficial.

Em 16 partidas disputas pelo Rubro-Negro no NBB, Dee esteve presente em 14 oportunidades, além dos dois jogos pela Champions League das Americas. O norte-americano registrou médias de 8,9 pontos, 2,4 rebotes e 4,1 assistências por noite no torneio nacional.

Do outro lado, Franco é um armador de 26 anos que se destacou no NBB durante sua passagem pelo Minas. Na temporada 2024/25, o armador registrou média de 11,7 pontos, 3,4 assistências e eficiência de 11,3 por jogo em 34 partidas disputadas. No período anterior (2023/24), suas estatísticas foram ainda mais expressivas, com médias de 12,9 pontos e 5,2 assistências por partida.

Franco Baralle em ação em jogo do Flamengo contra o União Corinthians no NBB (Foto: Mariana Sá/Flamengo)

Entenda lesão de Baralle

O reforço argentino sofreu um acidente a caminho do treinamento do Flamengo, na manhã desta terça-feira (19). Segundo o "O Globo", o atleta foi atropelado por uma moto. Em comunicado oficial, no entanto, o Rubro-Negro Carioca divulgou "apenas" que Baralle fará uma cirurgia no tornozelo, para a correção de uma fratura.

— O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Franco Baralle, reforço do FlaBasquete para a nova temporada, sofreu um acidente na chegada ao treinamento da equipe nesta manhã. Baralle foi encaminhado ao hospital e será submetido, ainda esta noite, a uma cirurgia para correção de fratura no tornozelo. Amanhã teremos novo boletim médico — escreveu o clube.

Flamengo vive boa fase no NBB

O Flamengo segue imparável no NBB 2025/26. Em partida realizada na noite da última quinta-feira (18), o Flamengo derrotou o União Corinthians por 82 a 65, assegurando matematicamente sua vaga na próxima edição da Copa Super 8. Com o resultado, o rubro-negro carioca se junta a Pinheiros e Minas Tênis Clube como os primeiros garantidos no torneio.

A classificação antecipada inicia a defesa de um território que o Flamengo domina. Atual bicampeão consecutivo do Copa Super 8, o Rubro-negro entra na edição de 2026 com a missão de conquistar o tricampeonato seguido, feito que isolaria ainda mais o clube como a maior potência da competição. No total, o clube busca seu quinto troféu geral para a estante da Gávea.