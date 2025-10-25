Gabi Guimarães inspira novata da Seleção Brasileira: 'Incrível'

A capitã do Brasil, Gabi Guimarães, é uma inspiração para muitas jogadoras de vôlei. A recém chegada na Seleção, Helena, pode acompanhar de perto a rotina da camisa 10 e descobrir os "segredos" que fazem a companheira ter um desempenho tão bom.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Helena conquistou a prata com a Seleção nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e, no mesmo ano, ganhou um bronze no Mundial sub-21, no México. A ponteira também disputou a última edição da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminino com a Seleção adulta, onde conheceu Gabi.

— Ela (Gabi Guimarães) é uma pessoa incrível, não tenho palavras para descrever. Não tem dia ruim, ela está sempre motivada, ela pensa muito no time, no que o time precisa. Foi muito receptiva comigo; nos primeiros treinos era muito difícil porque eu era muito tímida. Ela falava para eu me comunicar mais, está sempre te elogiando. A Gabi te ajuda em tudo, sempre vai te incentivar a ser uma pessoa melhor — disse Helena.

continua após a publicidade

Ponteira Helena na estreia do Flamngo na Superliga feminina (Foto Reprodução Instagram )

A jogadora de 20 anos é uma das promessas do vôlei brasileiro na atualidade e, atualmente, joga pelo Sesc RJ Flamengo, time de Bernardinho, na Superliga Feminina 2025/26. A ponteira mira atingir um estilo de vida parecido com o de Gabi Guimarães para poder se destacar entre as outras jogadoras de sua posição.

— Ela não come açúcar, não come glúten, não toma nada alcoólico, dorme no horário direitinho, a vida dela é muito regrada. Por isso que ela é quem ela é hoje. Eu quero muito ser parecida com ela, mas é muito difícil — contou Helena.

continua após a publicidade

Quando joga o Flamengo na Superliga feminina?

O Sesc Flemengo entra em quadra nesta sexta-feira (31), às 21h (de Brasília), contra o Praia Clube, com transmissão do SporTV2 e da VBTV. O Rubro-Negro venceu o Paulistano por 3 sets a 0 na estreia da competição, com parciais de 25-12, 25-19 e 26-24.