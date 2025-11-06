Federação Iraniana confirma morte de jogador de vôlei
Atleta já estava com a morte cerebral constatada
- Matéria
- Mais Notícias
Por meio de um comunicado nas redes sociais, publicado nesta quarta-feira (5), a Federação Iraniana de Voleibol anunciou o falecimento do atleta Saber Kazemi. Aos 26 anos, o oposto teve a morte cerebral constatada no dia 29 de outubro, mas, com esperança, foi mantido vivo. No entanto, os outros órgãos também foram deixando de funcionar ao longo da semana.
Praia Clube domina JF Vôlei, vence por 3 a 0 e dispara na ponta da Superliga
Mais Esportes
Príncipe da Inglaterra joga vôlei de praia em Copacabana; veja vídeo
Mais Esportes
Vôlei: atleta do Minas tem lesão confirmada e passará por cirurgia
Mais Esportes
Tradução: Saber Kazemi, a jovem estrela canhota do voleibol iraniano, faleceu na madrugada de hoje (quarta-feira, 4 de novembro) aos 26 anos, mergulhando a grande família do voleibol iraniano em profunda tristeza e pesar.
Como forma de luto e de honrar a memória do atleta, as seleções de vôlei masculina e feminina do Irã, além da categoria feminina sub-16, entrarão em quadra com braçadeiras pretas nos próximos jogos.
Relembre o caso
No dia 18 de outubro, Saber Kazemi foi eletrocutado ao entrar na piscina do hotel onde morava, em Doha, no Catar. Após isso, com danos cerebrais, o atleta teve que ser reanimado e induzido ao coma, condição a qual esteve submetido desde então. Dias depois, foi transferido para um hospital no Irã, a pedido da família. Em 29 de outubro,o jogador de vôlei teve a morte cerebral confirmada.
➡️ Morte cerebral de jogador de vôlei é confirmada
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Carreira de Saber Kazemi no vôlei
O oposto nasceu em Gurgã, no Irã. Durante a carreira, teve passagens por times do Irã, da Turquia, do Catar, do Kuwait e da Indonésia. Estreou na Seleção Iraniana em 2018, quando enfrentou a equipe do Brasil. O primeiro título do jogador pela seleção adulta veio nos Jogos Asiáticos do mesmo ano, na Indonésia. No total, jogou 76 partidas pela equipe.
Saber Kazemi participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando o Irã terminou a disputa na nona colocação. No Campeonato Asiático de 2012, o oposto foi eleito o melhor jogador do torneio, além de ter conquistado o título.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias