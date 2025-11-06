Por meio de um comunicado nas redes sociais, publicado nesta quarta-feira (5), a Federação Iraniana de Voleibol anunciou o falecimento do atleta Saber Kazemi. Aos 26 anos, o oposto teve a morte cerebral constatada no dia 29 de outubro, mas, com esperança, foi mantido vivo. No entanto, os outros órgãos também foram deixando de funcionar ao longo da semana.

continua após a publicidade

Tradução: Saber Kazemi, a jovem estrela canhota do voleibol iraniano, faleceu na madrugada de hoje (quarta-feira, 4 de novembro) aos 26 anos, mergulhando a grande família do voleibol iraniano em profunda tristeza e pesar.

Como forma de luto e de honrar a memória do atleta, as seleções de vôlei masculina e feminina do Irã, além da categoria feminina sub-16, entrarão em quadra com braçadeiras pretas nos próximos jogos.

continua após a publicidade

Relembre o caso

No dia 18 de outubro, Saber Kazemi foi eletrocutado ao entrar na piscina do hotel onde morava, em Doha, no Catar. Após isso, com danos cerebrais, o atleta teve que ser reanimado e induzido ao coma, condição a qual esteve submetido desde então. Dias depois, foi transferido para um hospital no Irã, a pedido da família. Em 29 de outubro,o jogador de vôlei teve a morte cerebral confirmada.

➡️ Morte cerebral de jogador de vôlei é confirmada

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Carreira de Saber Kazemi no vôlei

O oposto nasceu em Gurgã, no Irã. Durante a carreira, teve passagens por times do Irã, da Turquia, do Catar, do Kuwait e da Indonésia. Estreou na Seleção Iraniana em 2018, quando enfrentou a equipe do Brasil. O primeiro título do jogador pela seleção adulta veio nos Jogos Asiáticos do mesmo ano, na Indonésia. No total, jogou 76 partidas pela equipe.

continua após a publicidade

Saber Kazemi participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando o Irã terminou a disputa na nona colocação. No Campeonato Asiático de 2012, o oposto foi eleito o melhor jogador do torneio, além de ter conquistado o título.