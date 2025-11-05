Praia Clube domina JF Vôlei, vence por 3 a 0 e dispara na ponta da Superliga

O Praia Clube mostrou por que é o líder isolado da Superliga 25/26. Na noite desta quarta-feira (05), a equipe não tomou conhecimento do JF Vôlei e venceu por 3 sets a 0, em partida válida pela competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Praia Clube segue na liderança da Superliga Masculina de Volêi (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Jogando em casa, o time impôs seu ritmo desde o início e não deu chances ao adversário. A vitória foi construída com autoridade e parciais de 25-19, 25-19 e 25-21. O JF Vôlei esboçou uma reação no terceiro set, equilibrando as ações, mas o líder controlou o placar para fechar o jogo em sets diretos.

Com o resultado, o Praia Clube dispara na liderança da Superliga. A equipe agora soma 4 vitórias em 4 jogos, mantendo a invencibilidade e chegando aos 11 pontos, com um saldo positivo de 9 sets (12 vencidos e 3 perdidos).

continua após a publicidade

Já o JF Vôlei vive situação oposta. Com a derrota, a terceira em quatro partidas, a equipe estaciona na nona colocação, com apenas 2 pontos, e vê os times da parte de cima da tabela se distanciarem.

Rui Moreira faz balanço do início do Praia Clube na Superliga Feminina: 'Construção'

Na Superliga feminina 25/26, o time mineiro tem duas vitórias e duas derrotas, ocupando a quinta posição. Nesta temporada, a equipe é comandada por Rui Moreira, técnico português que atua pela primeira vez no voleibol brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, durante o treino da equipe, o treinador avaliou o desempenho do Praia no começo da temporada.

continua após a publicidade

— Temos tido um início em construção. Não acho que foi 100% positivo; perdemos um jogo. Conseguimos jogar melhor com o Brasília (primeira partida da Superliga) do que tínhamos jogado na final do estadual. Jogamos muito mal na final do Mineiro (quando perderam por 3 sets a 0 para o Minas). Tivemos uma pré-temporada boa no dia a dia, mas difícil nas introduções dos conteúdos e na criação de dinâmicas — afirmou o português.

Rui Moreira, de 39 anos, chega ao Praia após duas temporadas como técnico do Benfica, de Portugal. Por lá, no último ano, conquistou os títulos da Liga Portuguesa e da Supercopa do país. Pela primeira vez em ação na Superliga, o treinador busca chegar à melhor versão da sua equipe. Segundo ele, o desempenho vem sendo aperfeiçoado a cada jogo. Ainda assim, o treinador destaca a dificuldade da competição.