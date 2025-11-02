As brasileiras Gabi Guimarães e Rosamaria foram destaque do vôlei internacional, nesse fim de semana! A capitã da Seleção Brasileira liderou a vitória do Conegliano e foi eleita a MVP da partida, no Campeonato Italiano, neste sábado (1). Do outro lado do mundo, Rosamaria marcou 20 pontos pelo Denso Airybees e garantiu a conquista do clube na Liga Japonesa, na madrugada deste domingo (2).

Gabi Guimarães é eleita MVP no Campeonato Italiano de vôlei

O Imoco Volley Conegliano venceu o Volley Bergamo 1991 por 3 sets a 1, com as parciais de 20/25, 25/21, 25/12 e 25/18, fora de casa, no ChorusLife Arena, em Bergamo. Gabi Guimarães foi eleita a melhor jogadora da partida e ajudou o time a manter a liderança invicta no Campeonato Italiano Feminino de Vôlei.

Gabi não foi a maior pontuadora da partida, mas foi importante para garantir a virada do clube e marcar bolas em momentos importantes. A brasileira anotou 14 pontos no total, sendo 13 no ataque, com 50% de aproveitamento ofensivo e 76% de positividade no passe.

Com o resultado, o Congeliano chega a sétima vitória no campeonato, acumulando os 20 disponíveis até o momento.

Rosamaria vira 20 bolas e clube volta a vencer na Liga Japonesa de vôlei

Com excelente desempenho de Rosamaria, o Denso Airybees derrotou o Ishikawa Blue Cats por 3 sets a 2 (20/25, 25/22, 25/20, 20/25 e 15/13), na Liga Japonesa de vôlei. Após quatro derrotas no campeonato, o clube voltou a pontuar e chegou a oitava posição na classificação.

A brasileira foi um dos destaques, após anotar 20 pontos para o clube. Foram 14 bolas viradas no ataque, quatro no bloqueio, além de marcar dois aces. Rosamaria, entretanto, não foi a maior pontuadora da partida, já que Nakamoto Minami garantiu 30 pontos.

Gabi Guimarães e Rosamaria são destaque no vôlei internacional e lideram vitória de clubes. (Foto: VolleyBall World)

No Brasil, Flamengo vence Praia Clube na Superliga

Na vitória do Sesc RJ Flamengo sobre o Praia Clube por 3 sets a 0 (25/22, 25/22 e 26/24), na noite desta sexta-feira (31), Simone Lee foi eleita a melhor jogadora em quadra. É a segunda vez que a americana conquista este prêmio, em duas partidas disputadas na Superliga. A ponteira desponta como o principal reforço do Rubro-Negro para esta temporada, em busca do título da competição após oito anos.

Apesar de ser sua estreia no voleibol brasileiro, Simone Lee parece já se sentir em casa. Na primeira partida da Superliga, marcou 24 pontos, incluindo 21 de ataque, dois de bloqueio e um de saque. Na ocasião, a ponteira ajudou o Flamengo a vencer o Barueri por 3 sets a 0 (25/12, 25/19 e 26/24), em duelo que ficou marcado por um rally de impressionantes 1 minuto e 37 segundos.

Já no segundo confronto da Superliga, contra o Praia Clube, a americana foi novamente a maior pontuadora da partida, essencial para levantar o ritmo rubro-negro rumo ao triunfo. Simone anotou 19 pontos; dentre eles, 16 foram de ataque, dois de saque e um de bloqueio.

A americana chegou ao Flamengo depois de uma temporada no Vallefoglia, da Itália. Anteriormente, Simone teve passagens por clubes da Turquia, da Alemanha e do Japão, após início no voleibol universitário americano.