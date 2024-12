Gabi, Egonu e mais: os adversários de Praia Clube e Minas no Mundial

Praia Clube e Minas representarão o Brasil no Mundial de Clubes de vôlei feminino. A competição será realizada a partir desta segunda-feira (16) e vai até domingo (22), em Hangzhou, na China. As equipes mineiras protagonizam as principais competições nacionais nos últimos anos.

Os times conheceram os adversários da fase de grupos, e claro, terão um trabalho pela frente.

Milão de Egonu e Conegliano de Gabi

Entre os destaques, o Milão, da oposta italiana Paola Egonu, está no grupo do Minas. O Praia vai estrear contra o Conegliano, equipe de Gabi Guimarães, da Seleção Brasileira. Além dela, a equipe tem craques como a sueca Isabelle Haak e a chinesa Ting Zhu.

Equipes que estarão no Mundial de Clubes de vôlei feminino

Além dos italianos Milão e Conegliano, teremos o Tianjin (China), Zamalek (Egito), Red Rockets (Japão) e o Ninh Binh (Vietnã). Pelo fuso horário, a maioria dos jogos serão entre a noite e a madrugada brasileira.

GRUPO A

Minas (BRA)

Vero Vôlei Milão (ITA)

Tianjin (CHN)

Zamalek (EGI)

GRUPO B

Praia Clube (BRA)

Conegliano (ITA)

Red Rockets (JAP)

Ninh Binh (VIE)

Saiba quais são os confrontos e os horários do Mundial de Clubes

16 de dezembro

Minas x Vero Vôlei Milão — 22h

17 de dezembro

Praia Clube x Conegliano — 1h30

Red Rockets x Ninh Binh — 5h

Tianjin x Zamalek — 8h30

Conegliano x Ninh Binh — 22h

18 de dezembro

Minas x Zamalek — 1h30

Red Rockets x Praia Clube — 5h

Tianjin x Vero Vôlei Milão — 8h30

19 de dezembro

Ninh Binh x Praia Clube — 4h

Vero Vôlei Milão x Zamalek — 8h30

20 de dezembro

Conegliano x Red Rockets — 4h

Tianjin x Minas — 8h30

21 de dezembro

SEMIFINAIS

1° do Grupo A x 2° do Grupo B — 4h

1° do Grupo B x 2° do Grupo A — 8h30