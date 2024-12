Vôlei: Cruzeiro vence iranianos e encara Trentino na final do Mundial de Clubes

O Cruzeiro venceu o Foolad Sirjan, do Irã, por 3 sets a 1 (25/23, 25/11, 23/25 e 26/24), pela semifinal do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, neste sábado (14), no Sabiazinho, em Uberlândia-MG. Com o resultado positivo, a Raposa encara o Trentino, da Itália, que superou os compatriotas do Lube Civitanova por 3 a 0 (25/20, 28/26 e 25/19).

A final será realizada neste domingo (15), às 14h30 (de Brasília), no Ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia-MG. O Cruzeiro busca o quinto título e se igualaria ao Trentino, como maior campeão mundial. Já os italianos querem a sexta conquista para se isolarem mais ainda no quadro de conquistas da competição.

🏐 FOOLAD SIRJAN 1 X 3 CRUZEIRO

Após primeira fase irregular, onde quase foi eliminado, o Cruzeiro deu a volta por cima e derrotou o Foolad Sirjan por 3 sets a 1. Os iranianos, que estavam invictos na competição, foram dominados pela Raposa, que chega em sua sétima decisão. Wallace, do time mineiro, foi o grande destaque da partida, com 21 pontos.

A primeira parcial foi apertada, com o Cruzeiro forçando o saque e contando com erros de serviço do Foolad. Na metade do set, o time iraniano equilibrou as ações e chegou a passar à frente por um breve momento, mas a Raposa empatou e virou. Na reta final, o Sirjan empatou de novo, mas após ponto de Wallace e bloqueio de Otávio, os mineiros fecharam em 25 a 23.

Cruzeiro e Foolad Sirjan, pelo Mundial de Clubes de Vôlei (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

No segundo set, o Cruzeiro dominou e abriu logo 6 a 1 no segundo set. O ritmo do time não caiu e na melhor atuação nos bloqueios até aqui na competição, a Raposa chegou a 15 a 8. Já atrás no placar, o Foolad ainda perdeu o oposto Hajipour, lesionado. Com tranquilidade, os tetracampeões mundiais fecharam a parcial em 25 a 11.

A terceira parcial teve roteiro parecida com a primeira, mas com final feliz para os iranianos. Com Abdolhamidi e Seyed brilhando na parte final, o Foolad conseguiu fechar o set em 25 a 23, após grande equilíbrio entre os dois times.

Wallace, do Cruzeiro, em ação pelo Mundial de Clubes de Vôlei (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

No set seguinte, a partida seguiu equilibrada. Apesar do início melhor do Cruzeiro, o Foolad empatou, deixando a partida em 5 a 5. Na sequência, o saque do time mineiro funcionou, e com dois aces de Otávio, a Raposa voltou abrir vantagem, com 10 a 6 no placar.

No final, o time iraniano encostou, ficando dois pontos atrás, 18 a 16, mas a torcida do Cruzeiro empurrou a equipe, que abriu 24 a 20. Porém, com quatro pontos seguidos, o Sirjan empatou, 24 a 24. Mas no quinto match point, Vaccari bloqueou Hajipour e classificou a Raposa para a final.

🏐 TRENTINO 3 X 0 LUBE CIVITANOVA

Adversário do Cruzeiro na final e maior campeão da competição, o Trentino dominou o Lube Civitanova, por 3 sets a 0, e busca o sexto título mundial. A equipe italiana tem apenas uma derrota na competição, justamente para a Raposa, com o time misto, por 3 sets a 2, na última rodada da fase de grupos.

A equipe do Trentino conta com o central Flávio, da Seleção Brasileira. Essa será a segunda final de Mundial na história entre Cruzeiro e Trentino. Na edição de 2012, em Doha, no Catar, o time italiano levou a melhor por 3 sets a 0 na decisão.