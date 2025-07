Nego do Borel revela quem desafiaria nos ringues: ‘95% de chance’

O cantor Nego do Borel revelou que toparia desafiar o lutador profissional de boxe Popó, durante sua participação no programa "Sensacional", da RedeTV!, na noite da última terça-feira (1). O funkeiro pegou gosto pelo esporte após ser desafiado por MC Gui, em 2024.

— Eu lutaria com o Popó. Sei que é 95% [de chance] de vitória do Popó, mas tem 5% ali. É luta difícil, é muito pouco, mas é luta e respeito o Popó — declarou.

Ao ser questionado se enfrentaria o apresentador do “Caldeirão”, Nego do Borel respondeu em tom descontraído.

— Eu daria nocaute no Marcos Mion. Ele não treina boxe, é diferente — explicou.

Na entrevista, o cantor de 32 anos também refletiu sobre os aprendizados que adquiriu quando começou a praticar o esportes e dos altos e baixos da carreira.

— Queria ter a cabeça que tenho hoje quando comecei a fazer sucesso. Faria muitas coisas diferentes. Com certeza iria procurar ajuda mais rápido para me tornar uma pessoa melhor e aprender algumas coisas que na minha infância não aprendi — comentou.

Nego do Borel durante programa da RedeTV! (Foto: Divulgação/RedeTV!)

Carreira de Nego do Borel no boxe

O cantor venceu sua primeira luta no dia 29 de março, contra o influenciador Diego Aguiar, no Funk Crypto Fight, evento que fez a sua primeira edição no Rio de Janeiro, unindo esporte, música e ação social.

Depois de enfrentar, sem sucesso, Mc Gui e Luiz Mesquita, o funkeiro desta vez lutou contra um adversário bem maior em relação a peso e altura, o que gerou uma dificuldade maior que a habitual para vencer. Mas apesar do desafio, a vitória veio de forma emocionante nos pontos, em decisão unânime da arbitragem.