Seleção feminina de basquete vence El Salvador e é 1º no grupo da AmericupW

O Brasil venceu a seleção de El Salvador nesta quarta-feira (2) por 106 a 49, pela última rodada da fase classificatória da AmeriCupW. Damiris Dantas foi a cestinha da partida com 21 pontos, e a treinadora Pokey Chatman pôde rodar todo o elenco ao longo do confronto. Por outro lado, o aproveitamento nos lances livres foi abaixo do esperado e pode se mostrar decisivo durante a fase eliminatória.

As brasileiras venceram todos os confrontos desta primeira etapa, superando a República Dominicana, o Canadá e a Argentina, ficando em primeiro lugar do Grupo A, com seis pontos. Agora, a equipe aguarda os jogos da tarde para saber seu adversário na fase mata-mata.

O Grupo B tem Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile e as quatro melhores equipes de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em formato olímpico (A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1). As campeãs garantem vaga na Copa do Mundo em 2026, na Alemanha.

Brasil x El Salvador pela AmericupW (Foto: Divulgação AmericupW)

Como foi o jogo da Seleção feminina

O elenco brasileiro mostrou superioridade, tanto dentro do garrafão quanto na linha de três, o que permitiu que a treinadora Pokey rodasse as jogadoras e desse mais tempo de quadra para as jovens no banco de reservas. Todas as atletas jogaram, pelo menos, um minuto ao longo do confronto.

A equipe salvadorenha, por sua baixa estatura, teve muita dificuldade na marcação das atletas brasileiras. Kamilla Cardoso foi uma das principais pontuadoras e castigou suas defensoras no garrafão. O segundo quarto terminou em 48 a 25.

A equipe de El Salvador começou o terceiro quarto com muitos erros, foram seis pontos do Brasil em função erros na troca de passe das adversárias, além de conseguir uma proveitamento de mais de 50% nas bolas de três, com 13 em 26 bolas arremessadas.

Na reta final do jogo, Pokey colocou todas as jogadoras do banco de reservas em quadra e elas deram conta do recado. Manteram a intensidade e abriram uma vantagem de mais de 50 pontos para as salvadorenhas.