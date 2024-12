Zé Roberto abre o jogo sobre Los Angeles 2028: ‘Acho que vai ser a última’

Em entrevista ao “Ge” após vencer o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, na última quarta-feira (11), José Roberto Guimarães garantiu estar no comando da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. O técnico crê que se despedirá da equipe depois dos Jogos de Los Angeles.

— Acho que vai ser a última (edição de Olimpíadas da carreira). Já estou com 70 anos. Eu me cuido muito, treino todos os dias para ficar em forma. Estava atuando na Turquia até recentemente, sempre tentando me reciclar, vendo que rumo o voleibol está tomando, conhecendo todas as jogadoras do mundo. Mas penso que esse ciclo vai ser o último — afirmou Zé Roberto.

A permanência de Zé Roberto na Seleção havia virado dúvida após os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O técnico afirmou que na disputa pelo bronze, contra a Turquia, olhou o ginásio e pensou ser o último momento que viveria aquela experiência olímpica. Mas, a decisão de continuar a frente do Brasil passou por conversas com a família — especialmente Alcione, esposa de Zé — e também motivada pela confiança que o técnico tem nas jogadoras da Seleção.

— É uma seleção bastante interessante em termos de talento. Nos últimos ciclos, tivemos uma mescla de jogadoras, o aparecimento de atletas bem jovens, das seleções de base, que estão melhorando seu nível. Deixamos o Brasil entre as melhores seleções do mundo e vemos que cada vez mais aparecem meninas com condições de servir o time nacional. Tenho uma perspectiva de futuro legal. No próximo ano, teremos Liga das Nações e Campeonato Mundial. O nosso grupo vai brigar de igual para igual com qualquer equipe do mundo. Estou muito feliz — comentou Zé.

Zé Roberto está a frente da Seleção Brasileira há 21 anos. Ao chegar em Los Angeles 2008, pode chegará a marca de 25 anos a frente do Brasil.