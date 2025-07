A possibilidade de Max Verstappen pilotar pela Mercedes em 2026 passa a ser concreta. Segundo informação da emissora Sky Sports Itália, o tetracampeão mundial já respondeu positivamente ao chefe de equipe Toto Wolff sobre a possibilidade de transferência. Agora, resta ao conselho da equipe de Brackley aprovar o início das negociações.

Se a negociação evoluir, Verstappen ocuparia a vaga do inglês George Russell, que tem contrato expirante com a Mercedes e tenta negociar um novo acordo, que ainda não foi concretizado. O italiano Andrea Kimi Antonelli, novato em 2025, seguiria na equipe ao lado do tetracampeão mundial.

O interesse das Flechas de Prata no número 1 da Red Bull é antigo, pelo menos desde o início de 2024, quando a base de Milton Keynes ficou estremecida devido ao caso de comportamento inadequado envolvendo o chefe de equipe Christian Horner e por causa da briga de poder com Helmut Marko que ficou evidente desde então. Ainda no ano passado, Wolff chegou a admitir que iria esperar por uma decisão de Verstappen até onde fosse possível, mas optou por promover o pupilo Antonelli este ano. Só que a permanência de Max na Red Bull até o final do contrato vigente, em 2028, ainda é incerta.

Em 2025, Verstappen ocupa apenas a terceira colocação no Mundial de Pilotos, 61 pontos atrás do líder Oscar Piastri, da McLaren. Após o abandono no GP da Áustria, onde curiosamente foi acertado pela Mercedes de Antonelli ainda na primeira volta, o tetracampeão adotou um discurso de praticamente abandonar a briga pelo quinto título ainda neste ano.

Possível mudança ocupa as manchetes

A possível transferência de Verstappen para a Mercedes ganhou novamente as manchetes no fim de semana do GP da Áustria, quando tanto Russell quanto Wolff confirmaram que o neerlandês conversava com o time para uma possível transferência. A Red Bull, por sua vez, tratou a história como uma “fofoca”, se respaldando no vínculo de longo prazo do tetracampeão, mas que conta com cláusulas que permitiriam uma saída antecipada. Na declaração mais recente sobre o tema, inclusive, o chefe da Mercedes lembrou do vínculo vigente e tratou Max como opção para “longo prazo”.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.

Max Verstappen (foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

GP da Inglaterra; veja onde assistir e horários da F1

➡️ Sexta-feira, 4 de julho

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 5 de julho

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de julho

🏎️ Corrida: 11h — Band e F1TV

*Horários de Brasília