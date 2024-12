É penta! O Cruzeiro venceu o Trentino, da Itália, por 3 sets a 1 (25 a 22, 20 a 25, 25 a 16 e 25 a 22) e conquistou o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, neste domingo (15), em Uberlândia, Minas Gerais. O duelo foi marcado pelas boas atuações de Wallace e do italiano Alessandro Michieletto, que foram os principais pontuadores da partida.

Como foi a partida entre Cruzeiro x Trentino?

Equipe do Cruzeiro contra o Trentino, em Uberlândia, Minas Gerais (Foto: Volleyball World)

O Cruzeiro teve um bom volume de jogo na primeira parcial. A equipe ficou por bastante tempo à frente do placar. Mesmo com a chegada dos italianos, a equipe mineira não deu chances e venceu o set por 25 a 22. Rodriguinho e Alê deram show nas defesas e ajudaram o time a se manter à frente em quase todo o período. Wallace Souza, da Raposa, e Alessandro Michieletto, do Trentino Itas, foram os maiores pontuadores, ambos com cinco pontos.

Diferentemente do primeiro set, o Trentino soube se posicionar no segundo set. Ambos os times brilharam na defesa e foram grandes paredões. No entanto, o saque de Gabi Garcia e o contra-ataque de Michiletto foram essenciais para a conquista do set. Os italianos fecharam por 25 a 20.

No terceiro set, o Cruzeiro se recuperou do empate do Trentino. Na maior parte do tempo, a Raposa se manteve na frente, chegando a ter uma disparidade de seis pontos entre as equipes. E com um paredão na defesa, o time brasileiro venceu o set por 25 a 16.

O quarto e último set "pegou fogo", com ambas as equipes disputando bastante a bola. A batalha entre o oposto Wallace e o ponteiro Michieletto foi o marco da partida. No fim, prevaleceu o brasileiro, que marcou 23 pontos e foi o grande nome do torneio. O Cruzeiro venceu por 25 a 22 e conquistou o pentacampeonato no Mundial, se igualando ao próprio Trentino.