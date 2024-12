O Foolad Sirjan venceu o Civitanona neste domingo (15), na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, pelo Mundial de Clubes Masculino de Vôlei e conquistou o terceiro lugar. Atual campeão asiático, o iraniano medalhou na competição intercontinental pela primeira vez. O italiano já levou o Mundial em 2019 e conquistou a prata em 2017, 2018 e 2021.

🏐 Como foi a partida?

Foolad Sirjan e Civitanona em Uberlândia, Minas Gerais (Foto: Volleyball World)

O Civitanona começou na frente e realizou os seus primeiros pontos na partida. No entanto, o Sirjan não deu o braço a torcer e foi correndo atrás do resultado. Ambas equipes disputaram o set ponto a ponto, no entanto, a equipe iraniana levou a melhor e conquistou o primeiro período por 25 a 23.

O segundo set continuou na mesma pegada que o primeiro: Civitanona começou na frente e o Sirjan atrás. No entanto, a equipe italiana disparou, chegando a estar na frente por oito pontos. Superiores nos bloqueios e nos saques, vencerem por 25 a 23 deixando tudo igual.

Sem muita distância, os italianos se mantiveram à frente todo o terceiro set. Concentrados e dominantes no ataque, administraram a vantagem e venceram por 25 a 21. No entanto, no set seguinte, o Foolad buscou o tie-break ao fazer 26 a 24.

No tie-break, ambas equipes foram tudo ou nada e implementaram tensão no Sabiazinho. Em quadra, os atletas corresponderam e brigaram por todas as bolas e tiraram os match points do Civitanona, conquistando 19 a 17.

Cruzeiro na Final do Mundial de Vôlei

A final do Mundial de Clubes de Vôlei será realizada entre Cruzeiro e Trentino. O jogo está marcado ainda para este domingo (15), às 14h30, também no Sabiazinho, em Uberlândia.