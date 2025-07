A McLaren anunciou na manhã desta quarta-feira (2) uma pintura especial para o GP da Inglaterra de Fórmula 1, que será disputado nos próximos dias. A cara será amplamente nova, deixando o tradicional laranja-papaia para trás e apostando num look cromado.

A pintura é uma campanha do "Google Chrome", um dos patrocinadores mais antigos da McLaren, que resolveu apostar na corrida de casa para contar com identidade própria na pista de Silverstone.

A cor nova faz referência aos carros da equipe entre 2007 e 2013, que utilizavam o cromado com alguns detalhes em vermelho. Foi neste período em que o time de Woking conquistou o último título no Mundial de Pilotos, em 2008, com Lewis Hamilton.

McLaren apresenta nova cor para GP da Inglaterra (foto: McLaren)

Evento mira os novos fãs da McLaren

A McLaren fez um evento em Londres para divulgar a pintura para o GP da Inglaterra. Louise McEwen, diretora de marketing da equipe, comentou que a diferença entre novos e antigos fãs do esporte foi um dos principais motivos que levaram ao conceito.

— Sabemos que, embora tenhamos milhões de fãs que acompanham a McLaren na Fórmula 1 há décadas, há outros milhões que são novos no esporte e com o time — declarou.

— Poder comemorar e mostrar nossa longa história com a ajuda do "Chrome" é uma maneira fantástica de trazer esses novos fãs para a jornada conosco. Comemorar com tantos de nossos torcedores em Londres nesta semana, enquanto nos preparamos para nossa corrida em casa, torna isso ainda mais especial! — destacou.

Adrienne Lofton, vice-presidente de produtos globais e marketing integrado do Google, também evidenciou a importância da parceria.

— Temos orgulho de nos juntar à McLaren neste evento na Trafalgar Square para revelar a icônica pintura do "Chrome". Estamos entusiasmados em ajudar a levar a energia do paddock aos fãs antes do GP da Inglaterra em Silverstone — comentou.

A Fórmula 1 retorna de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.