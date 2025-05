Franca domina Pinheiros no NBB e avança à semifinal do NBB

O Franca venceu o Pinheiros por 83 a 58, pela quinta e última partida da série nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), na noite desta quarta-feira (21), no Pedrocão. Após equilíbrio no primeiro tempo, o time da casa dominou após o intervalo e conseguiu assegurar a classificação para a semifinal. Lucas Dias, do Franca, foi o cestinha do jogo com 24 pontos.

Com o resultado, o Franca se garante na semifinal do NBB, onde encara o rival Flamengo, que superou o Corinthians na fase anterior. As equipes fizeram a decisão do Novo Basquete Brasil na última temporada, onde o time paulista se sagrou campeão nacional pela 14ª vez.

Como foi Franca x Pinheiros?

A partida começou com o Franca superior, ao abrir 13 a 6 logo no início, com Didi Louzada sendo o principal jogador do ataque dos atuais campeões da liga. Na reta final do primeiro quarto, o Pinheiros até conseguiu voltar a marcar, mas com Didi em grande ritmo, o time da casa fechou o primeiro quarto na liderança por 18 a 12.

Na sequência, o Pinheiros voltou melhor para o segundo quarto, limitando o Franca no ataque e com alto aproveitamento nos arremessos, principalmente de David Sloan, com seis pontos no período. No lado do time da casa, as cestas de três seguiram eficientes, mas sem conseguir marcar no garrafão, viu a vantagem cair para apenas dois pontos, 32 a 30.

Lucas Dias foi o cestinha da partida com 24 pontos (Foto: Marcos Limonti / SFB)

Após o intervalo, o Franca não deu chances para o Pinheiros e após uma sequência de 17 a 0, os atuais campeões do NBB abriram 53 a 32 no placar, com Lucas Dias anotando 13 pontos. No decorrer da partida, os visitantes voltaram a pontuar, mas sem conseguir converter os arremessos de três, não conseguiram a heroica reação. No último quarto, o Franca seguia avassalador nas cestas do perímetro, onde converteram 13/25 e consolidaram a vitória por 83 a 58.