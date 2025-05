Lenda da NBA critica Jimmy Butler: ‘Ele não olhou para a cesta’

O ex-jogador Dwyane Wade fez críticas ao desempenho de Jimmy Butler nos playoffs da NBA com o Golden State Warriors. Na campanha pela equipe de São Francisco, o armador teve momentos de brilho, mas sem conseguir evitar a eliminação para o Minnesota Timberwolves, por 4 a 1 na série.

Durante o programa Time Out With Dwyane Wade, na última segunda-feira (19), o ídolo do Miami Heat afirmou que não gostou da postura do ala nas partidas e opinou sobre os motivos que levaram Pat Riley a liberar Butler da franquia da Flórida.

— Eu não gostei da maneira que ele abordou o jogo. Sei que ele gosta de colocar os companheiros na partida e quer vê-los brilhar. Mas chega um ponto em que você está ganhando 60 milhões. E o ataque não está funcionando. Você tem que ir para cima — iniciou Dwyane.

Jimmy Butler em ação pelo Golden State Warriors (Foto: Ellen Schmidt/AFP)

Wade também destacou que Butler “nem olha para a cesta” e comparou a situação com o que já havia presenciado no período em que o atleta atuava pelo Heat. O ex-armador citou ainda a relação entre Butler e Pat Riley.

— Eu já vi isso antes com o uniforme do Heat, então quando o Pat (Riley) aparece e diz que não vai renovar, não é por conta das lesões. Algumas vezes, eu preciso ver o que ele vai fazer em todos os momentos, não só em um momento. Nós vimos o Jimmy na bolha (Playoffs de 2020), ele foi um pitbull. Vimos ele em outra final, contra o Denver Nuggets, e ele fez a mesma coisa que fez contra o Timberwolves: ele não olhou para a cesta — afirmou Wade, que seguiu.

— Eu não quero ver isso. Jimmy Butler é bom demais para não marcar em um jogo. Quando é para você dominar, é para dominar, e mesmo que não consiga, em um ponto de vista de errar arremessos, eu não me importo. Arremesse — completou. Logo depois, Wade mencionou a inconsistência de Butler nos playoffs.

— É um ataque ruim se você não arremessa quando o time precisa de você. Ele faz um bom trabalho em achar arremesso para os companheiros, mas há momentos que já fizeram tudo que podiam e você é o cara — finalizou.

Dwyane Wade foi campeão da NBA três vezes com o Miami Heat (Foto: AFP)

Os Warriors foram eliminados por 4 a 1 na série e não venceram mais partidas após essa declaração. Stephen Curry, lesionado, não retornou a tempo de disputar o jogo 6. Nos playoffs, Butler teve médias de 19,2 pontos, 6,6 rebotes e 5,2 assistências. O jogador ainda tem dois anos de contrato com a equipe.