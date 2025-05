Shai é o terceiro jogador da história do Thunder a vencer o MVP

A NBA anunciou na noite desta quarta-feira (21) que Shai Gilgeous-Alexander foi eleito MVP (jogador mais valioso) da temporada de 2024/25 da NBA. O feito é histórico, já que Gilgeous-Alexander é apenas o terceiro jogador do Oklahoma City Thunder a receber o título. O Lance! traz dados dos outros jogadores do time que receberam o prêmio.

Shai Gilgeous-Alexander (2025)

Shai Gilgeous-Alexander liderou o Thunder durante toda a temporada regular da NBA. Líder isolado da Conferência Oeste com 68 vitórias, o recorde da liga, o armador se tornou o segundo jogador na história da liga a ter uma média de pelo menos 30 pontos com 50% de aproveitamento nos arremessos, 5 rebotes, 5 assistências, 1,5 roubos de bola e 1 bloqueio por jogo, com Michael Jordan (87/88 e 90/91).

Shai em ação pelo Oklahoma City Thunder (Foto: Zach Beeker / AFP)

Kevin Durant (2014)

Foi a primeira e única vez que Kevin Durant foi eleito MVP de uma temporada da NBA. Ele recebeu 119 dos 125 votos possíveis. Na temporada, Kevin Durant marcou a média de 32 pontos, além de 7,4 rebotes e 5,5 assistências. O discurso de Durant ficou marcado na história da NBA, quando o atleta homenageou a mãe. O camisa 35 atualmente joga no Phoenix Suns.

Kevin Durant atualmente joga no Phoenix Suns (Foto: Kate Frese/AFP)

Russell Westbrook (2016)

O armador foi eleito o MVP na temporada 2015/16 da NBA. Na ocasião, ele fez a média de 31,6 pontos por jogo, 10,7 rebotes e 10,4 assistências com a camisa do Oklahoma City Thunder. Atualmente, defende as cores do Denver Nuggets.

Russell Westbrook atualmente defende o Denver Nuggets (Foto: David Sherman / AFP)

