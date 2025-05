Mais de três meses depois, as reações com a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers na NBA ainda animam as redes sociais. Na última quarta-feira (14), o momento da descoberta de Stephen Curry, Draymond Green e os companheiros de Golden State Warriors foi compartilhada e logo ganhou atenção dos torcedores. As imagens foram publicadas por Alan Keating, jogador profissional de pôquer, em seu canal do YouTube.

A cena foi registrada durante um evento beneficente de pôquer, que acontecia no Chase Center, em San Francisco, e contou com a presença de alguns jogadores do Warriors. Durante os jogos, o jornalista Shams Charania, da "ESPN", publicou em seu perfil do X (antigo Twitter) a notícia que chocou o mundo do basquete: uma das maiores trocas da história da NBA.

No vídeo, é possível acompanhar as reações de Curry, Green, Buddy Hield e Kirk Lakob, GM assistente do Warriors, que ficam em claro estado de choque. Após descobrir sobre a troca, Lakob chega até a perguntar se "isso era real", o que foi confirmado pelo camisa 30. Enquanto isso, Draymond aparece repetindo "o que? o que?" e Steph continua fixado no celular.

Vale lembrar que a notícia não chocou apenas os astros de San Francisco, mas também os jornalistas, ex-jogadores e jogadores da liga norte-americana, incluindo os envolvidos na troca, como Anthony Davis e Luka Doncic. Ainda pelas redes sociais, o mundo do basquete questionava se Charania havia sido hackeado e se a troca era realmente verdadeira.

Relembre detalhes em troca de Anthony Davis e Luka Doncic

A notícia da troca entre Lakers e Mavs aconteceu durante a madrugada do dia 2 de fevereiro de 2025. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN" dos Estados Unidos, a negociação envolveu: ⬇️

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.

