Fluminense vence Bauru na busca pela semi da Superliga Feminina de Vôlei

O Fluminense venceu o Bauru em duelo válido pelas quartas de final da Superliga de Vôlei Feminino nesta quinta-feira (3). A vitória do Tricolor foi em casa, no Ginásio do Hebraica, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, por 3 sets a 0, parciais de 26/24, 25/20 e 24/21. O Bauru venceu o primeiro jogo entre os times, e agora quem vencer o confronto do próximo dia 10 de abril vai para as semifinais.

Como foi a partida da Superliga?

1º SET

O primeiro set iniciou com os dois times pontuando, sem nenhum ganhar muita vantagem sobre o outro. O Bauru chegou a abrir três pontos seguidos ainda no início, abrindo vantagem de 7/9. Logo o Fluminense conseguiu inverter o placar, marcando sete pontos em sequência, abrindo seis de vantagem. O final do set foi emocionante: o Bauru retomou a vantagem contra o Fluminense, com um 23/24, mas o time carioca fechou o set com 26/24.

Lays comemorando ponto na partida (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

2º SET

O segundo set teve um início equilibrado entre os times. O Fluminense chegou a abrir um 15/8, mas o time foi perdendo a vantagem para o Bauru, que conseguiu um 21/20. Mesmo com o time de São Paulo se aproximando, o carioca conseguiu fechar o set em 25/20.

3º SET

O terceiro set teve um momento apreensivo: Mayany, do Bauru, teve um mal-estar durante a partida. Ela precisou sair da quadra de maca. A mãe de Mayany, que estava na arquibancada, precisou ser retirada para se acalmar. A jogadora se recuperou, mas seguiu fora da partida. A saída dela contou com aplausos de apoio da torcida do Fluminense. O Fluminense fechou o último set do jogo com 24/21.

A oposta Ariane marcou 27 pontos no jogo, sendo a maior pontuadora da partida. No Bauru, a jogadora que mais pontuou foi a oposta Moraes, com 11 pontos no total. Fluminense e Bauru voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (10).

Ariane foi a maior pontuadora do jogo (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)