Osasco vence Flamengo e avança à semifinal da Superliga Feminina de Vôlei

O Osasco venceu o Flamengo por 3 sets a 0 (25/18, 25/21, 25/23), pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei, nesta quarta-feira (2), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Após vencer o primeiro confronto em casa, a equipe paulista avançou à semifinal da competição ao derrotar a equipe Rubro-Negra em uma série melhor de três. Com 19 pontos, Helena, do Fla, foi a maior pontuadora do jogo.

O adversário do Osasco na semifinal sairá do confronto entre Praia Clube e Maringá. No primeiro duelo, a equipe mineira venceu fora de casa por 3 sets a 1 e tem a chance de consolidar a classificação na sexta-feira (4), às 21h. Na outra chave, o Bauru tem vantagem sobre o Fluminense e o Minas abriu 1 a 0 sobre o Barueri.

🏐 Como foi o jogo?

No primeiro set, o Osasco começou superior, já criando vantagem e chegou na metade do set vencendo por 15 a 11. Logo depois, a equipe paulista seguiu dominante e abriu 21 a 16. Com vantagem confortável, as visitantes confirmaram o set por 25 a 18, com Tiffany e Natália dominando as ações. Mesmo com a necessidade da vitória para manter a série viva, o Flamengo não conseguia iniciar bem os sets, algo que se repetiu na segunda parcial.

O Osasco vencia por 12 a 8, mas o Rubro-Negro conseguiu diminuir a desvantagem por apenas um ponto, 12 a 11, com Helena sendo a protagonista do time. Porém, após tempo técnico pedido por Luizomar de Moura, a equipe paulista retomou o controle e abriu 21 a 14 e confirmou a parcial por 25 a 21.

Tiffany, com 17 pontos, foi a maior pontuadora do Osasco na partida (Foto: Hermes de Paula/CRF)

Na terceira parcial, o Flamengo até fez mais frente ao Osasco no início, trocando pontos e sem deixar a equipe adversária descolar no placar. Porém, na metade do set, as paulistas abriram três pontos e chegaram na reta final na liderança por 21 a 18.

Com a vantagem, Natália e Larissa emendaram pontos seguidos para o Osasco, que deixou o placar 24 a 18. O Rubro-Negro até salvou cinco match points, mas não conseguiu o empate e o time paulista consolidou a vitória por 3 sets a 0 e a vaga na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei.

O Osasco venceu o Flamengo por 3 sets a 0 (Foto: Hermes de Paula/CRF)

