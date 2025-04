Morre Pinha, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, aos 52 anos

Fábio Paranhos Marcelino, ex-ponteiro da seleção brasileira de vôlei e conhecido como Pinha, morreu aos 52 anos. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou o falecimento nesta quarta-feira (2), sem divulgar a causa da morte.

Pinha nasceu em São Paulo e foi campeão mundial infanto-juvenil em 1989 e juvenil em 1993. Na seleção principal, o ex-ponteiro disputou a Liga Mundial e o Sul-Americano de 1995, além das Olimpíadas de Atlanta 1996, onde a seleção brasileira caiu nas oitavas de final, para a Iugoslávia.

— Pinha partiu muito cedo, mas deixou sua marca na história do voleibol brasileiro. Era um atleta de muita força física, querido por todos. Nos próximos três dias, vamos homenagear o Pinha com um minuto de silêncio antes das partidas da Superliga. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande atleta olímpico — disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

Carreira de Pinha

Clubes que jogou: Pirelli – Fiat/Minas – Chapecó – Papel Report/Suzano – Olympikus – Fluminense – SC Espinho/Portugal – Unisul – Bento Vôlei – Santo André – Son Amar Palma/Espanha – Sholem Sonder/Argentina – Rosário Sonder/Argentina – Chubut Voley/Argentina – Tigre Volley/Argentina

Títulos: Campeão Paulista – Campeão Carioca – Campeão da Copa do Brasil – Campeão da Superliga – Campeão do Flanders Volley Gala – Campeão Português – Campeão Copa ACLAV – Bi-Vice Campeão Liga Argentina – Vice Campeão Copa ACLAV