Técnico do Minas rasga elogios à Zé Roberto: ‘Ponto de referência’

Nicola Negro, técnico do Minas, participou do programa “No Ataque”, divulgado nesta segunda-feira (31), e aproveitou a oportunidade para expressar sua grande admiração por Zé Roberto Guimarães. Durante a entrevista, o treinador relembrou com carinho o momento em que teve o privilégio de conhecer Zé Roberto pessoalmente na Itália e destacou sua trajetória marcante no esporte.

— Zé Roberto, para mim não é só um treinador, mas é o meu ponto de referência, sempre foi. Lembro que em 2004 ou 2005, acompanhei o treino da Seleção Brasileira na Itália. Depois, tive a chance de conhecê-lo muito de perto e poder conversar muito com ele, tenho grande respeito por isso. — disse Nicola Negro.

Nicola Negro, técnico do Minas (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Nicola Negro ressaltou que não é hora de conversar sobre assumir a Seleção Brasileira, uma vez que Zé Roberto ainda agrega valor ao time.

— Tenho o desejo de treinar uma seleção importante. Isso, que seja Brasil ou não, eu espero na minha carreira de poder ter essa chance, que é uma chance que poucos treinadores têm. Nesse momento eu treino uma seleção que é seguramente de segundo, se não de terceiro nível, que é o México. É uma experiência muito importante para mim. — afirmou o treinador do Minas.

O técnico do Minas relembrou o período de quatro anos — de 2007 a 2010 — em que foi auxiliar técnico da Seleção da Turquia, ainda no início da carreira.

— Tive a chance de trabalhar por 4 anos com a seleção de Turquia, que não era a Turquia de hoje, era uma Turquia menos competitiva, já fazem quase 20 anos. Profissionalmente tenho esse desejo (de treinar uma grande seleção) e espero um dia que chegue uma possibilidade, não sei se será no Brasil ou em um outro lugar, mas é claro que profissionalmente há essa esperança — disse Nicola Negro.

Trajetória de Nicola Negro pelo Minas

Com quase seis anos de comando à frente do Minas, Nicola Negro tem uma trajetória repleta de conquistas. O treinador coleciona 13 títulos com a equipe, evidenciando sua competência e visão estratégica dentro de quadra. Seus feitos à frente do Minas são um reflexo do trabalho árduo e da busca incessante pela perfeição, algo que, para ele, é fundamental no esporte de alto nível.

Apesar do sucesso no clube, Negro sabe que o caminho para treinar uma seleção é complexo e envolve respeito àqueles que, como Zé Roberto, construíram um legado sólido e irrepreensível.