Flamengo vence o Obras Sanitarias pelo primeiro jogo das quartas de finais da Champions League das Américas de Basquete

Time do Flamengo comemora no El Templo del Rock (Foto: Marcelo Endelli/FIBA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 21:59 • Buenos Aires (ARG)

O Flamengo venceu o Obras Sanitarias por 113 a 80 nesta segunda-feira (4), em partida válida pelas quartas de finais da Champions League das Américas de Basquete, no El Templo del Rock, na Argentina. O destaque da equipe de Gustavo Conti foi o ala-pivô Kayo Gonçalves, que foi cestinha da partida com 28 pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O segundo jogo contra o time argentino será decidido no dia 8 de março, às 20h10 (horário de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Caso vença, já garante vaga para as semis, mas em caso de vitória do Obras, haverá um terceiro jogo, também na capital carioca.

🏀COMO FOI A PARTIDA?

Com uma defesa sólida, o Flamengo se manteve à frente em quase toda a partida, no início o Obras começou melhor, mas Cuello logo virou o placar, marcando cinco pontos em duas cestas. Neutralizando o time argentino, o Rubro-Negro lcançou a vantagem de sete pontos de diferença, em seis minutos.

No segundo período a dominância do Flamengo seguiu e, com Franco Balbi e Kayo Gonçalves brilhando na partida. O time carioca abriu 21 pontos de vantagem e só aumentou com a defesa não deixando o Obras marcar e matando mais uma cesta, indo para o intervalo vencendo por 23.

100% em bolas de três, Kayo foi o melhor jogador da partida (Foto: Marcelo Endelli/FIBA)

➡️ Título masculino inédito, dobradinha feminina e Ramon Dino vice; confira os destaques do Arnold Classic Ohio 2024

Com ampla vantagem, o Rubro-Negro apenas administrou a vantagem. Kayo continuou sua noite mágica, marcando mais três cestas de três pontos, totalizando seis arremessos de três em toda a partida. O time argentino até esboçava uma reação, mas mas Balbi e Scott Machado apareciam e com boas bolas de dois, voltavam a vantagem do Flamengo. No último período, Kayo brilhou novamente convertendo sua sétima cesta de três pontos, com 100% de aproveitamento e decretando a vitória do time carioca em Buenos Aires.