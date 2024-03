Jason Kelce chora durante anúnico de aposentadoria (Foto: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 17:35 • Filadélfia (EUA)

Jason Kelce, lenda do Philadelphia Eagles, anunciou sua aposentadoria nesta segunda-feira (4) e se emocionou ao lado de seu irmão Travis Kelce, namorado de Taylor Swift e tight end do Kansas City Chiefs.

Com a decisão, o center encerrou um ciclo de 13 anos na NFL. O jogador já havia anunciado sua despedida dos gramados após a eliminação dos Eagles para o Tampa Bay Buccaneers, por 32 a 9, no Wild Card da NFC da última temporada.

- Me perguntaram inúmeras vezes porque eu escolhi o futebol americano. Queriam saber o que me atraia no jogo, e eu nunca consegui uma resposta satisfatória. A melhor forma que eu podia explicar é o que te atrai em sua música favorita, seu livro favorito. É o que te faz sentir. Pisar em um campo foi o mais vivo e livre que já me senti. Tinha um sentimento visceral pelo futebol, como nenhum outro esporte. Os pelos em meu braço se arrepiavam. Eu podia atingir alguém, correr por aí como um louco e então ouvir ‘bom trabalho’ - declarou o ídolo dos Eagles.

Travis chora durante anúncio (Foto: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A CARREIRA DE JASON KELCE

Jogador do Philadelphia Eagles durante todos seus 13 anos de carreira, Jason é bastante identificado com a torcida do seu clube. Sua carreira profissional iniciou no Draft de 2011 e logo no seu primeiro ano tornou-se titular de sua posição em todos os jogos da temporada.

Junto dos Eagles, o atleta conquistou uma vez o Super Bowl. Na sua trajetória individual, Kelce foi selecionado sete vezes para o Pro Bowl e seis vezes entre os melhores da temporada.

Jason Kelce tornou-se mais conhecido por conta da relação de Travis com a cantora Taylor Swift. Durante a partida entre o Kansas City Chiefs e o Buffalo Bills, a lenda do Eagles roubou a cena no camarote com a estrela pop, ao tirar a camisa numa noite de neve e saltar para a arquibancada para tirar fotos com fãs. A aposentadoria de Jason Kelce vem como uma bomba para os fãs brasileiros do jogador que esperavam ver ele em ação no Brasil em partida da NFL, que será realizada em setembro na Neo Química Arena