O Arnold Classic Ohio 2024 chegou ao fim e os brasileiros saíram como protagonistas em uma das maiores competições de fisiculturismo do mundo. Destaques positivos ficaram para a dobradinha do Brasil na categoria Wellness, com Francielle Mattos e Isa Pereira, e o domínio do pódio na Men´s Physique, com vitória de Diogo Montenegro. Um resultado surpreendente foi a derrota de Ramon Dino na Classic Physique.