Rayssa Leal estará nas Olimpíadas? Entenda situação da skatista

Rayssa Leal, skatista brasileira, com o troféu da SLS Super Crown 2023 em São Paulo (Foto: Divulgação / SLS)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 19:53 • São Paulo (SP)

Apesar do ranking classificatório para as Olimpíadas ainda estar em aberto, Rayssa Leal já possui pontuação necessária para estar presente em Paris e, assim, representar o Brasil no Skate Street.

Contudo, a vaga não veio por conta do ótimo desempenho que a jovem skatista garantiu na SLS Super Crown 2023. Para os Jogos Olímpicos são contabilizados pré-eventos especiais para a categoria. Agora, a modalidade se prepara para o Pro Tour de Dubai que acontecerá até o dia 10 de março.

COMO FUNCIONA A CLASSIFICAÇÃO PARA PARIS 2024

O critério é o mesmo para todas categorias e modalidades do skate. Os 44 primeiros colocados do ranking, respeitando o limite de seis integrantes do mesmo país em cada competição, garantem vaga na competição.

Diante desta condição, as classificadas do Brasil para as Olimpíadas, até o momento, são: Rayssa Leal (2º), Pamela Rosa (8º), Gabi Mazetto (11º), Kemily Suiara (32º), Isabelly Avila (35º), e Marina Gabriela (45º) que está, por enquanto, garantindo vaga por conta do Japão ter extrapolado o limite de estrangeiros.

Rayssa Leal com medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos (Foto: Jeff PACHOUD / AFP)

DESEMPENHO DA RAYSSA NA ÚLTIMA OLIMPÍADA

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com apenas 13 anos de idade, Rayssa Leal espantou o mundo dos esportes após conquistar a medalha de prata no Skate Street. A atleta disputou o evento como a mais jovem da delegação brasileira.