Flamengo anuncia saída de Georgette Vidor da coordenação de ginástica
Sua trajetória no clube começou em 1980
Uma das figuras mais emblemáticas da ginástica brasileira, Georgette Vidor, de 67 anos, não é mais a coordenadora da modalidade no Clube de Regatas do Flamengo. A notícia foi oficializada pelo rubro-negro carioca nesta sexta-feira (26). Em busca de maior qualidade de vida e equilíbrio, a própria profissional solicitou a mudança e permanecerá ligada à instituição como consultora da ginástica artística.
Na nova função, mais estratégica, Georgette atuará principalmente na identificação de novos talentos para o clube. Sobre a decisão, a treinadora disse estar orgulhosa do trabalho que realizou no clube e na ginástica artística até o momento, exaltando sua dedicação com a modalidade e o desejo de continuar contribuindo com um ritmo diferente e mais estratégico.
Trajetória da lenda
Com uma trajetória que começou em 1980, aos 22 anos, Georgette transformou o Flamengo em uma potência nacional na ginástica feminina. Ela foi responsável pela formação de ícones do esporte, como Luisa Parente, Daniele Hypólito, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade, além de ter contribuído para o desenvolvimento de Diego Hypólito no masculino.
A dedicação de Georgette foi posta à prova em 1997, quando sofreu um grave acidente. O ônibus em que viajava com suas atletas para uma seletiva em Curitiba foi atingido por uma carreta na Via Dutra. As fraturas na sexta, sétima e oitava vértebras a deixaram paraplégica, mas não a afastaram do esporte.
Sua primeira passagem como treinadora no Flamengo durou até 2004. Entre 2009 e 2016, coordenou a Seleção feminina de ginástica. Em 2020, retornou oficialmente ao clube como coordenadora, após um período colaborando informalmente com indicações de ginastas.
Em reconhecimento à sua importância, Georgette foi a escolhida para representar os treinadores olímpicos da instituição durante as celebrações dos 130 anos do Flamengo.
