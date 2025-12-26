Flamengo anuncia saída de Georgette Vidor da coordenação de ginástica

Uma das figuras mais emblemáticas da ginástica brasileira, Georgette Vidor, de 67 anos, não é mais a coordenadora da modalidade no Clube de Regatas do Flamengo. A notícia foi oficializada pelo rubro-negro carioca nesta sexta-feira (26). Em busca de maior qualidade de vida e equilíbrio, a própria profissional solicitou a mudança e permanecerá ligada à instituição como consultora da ginástica artística.

Na nova função, mais estratégica, Georgette atuará principalmente na identificação de novos talentos para o clube. Sobre a decisão, a treinadora disse estar orgulhosa do trabalho que realizou no clube e na ginástica artística até o momento, exaltando sua dedicação com a modalidade e o desejo de continuar contribuindo com um ritmo diferente e mais estratégico.

Trajetória da lenda

Com uma trajetória que começou em 1980, aos 22 anos, Georgette transformou o Flamengo em uma potência nacional na ginástica feminina. Ela foi responsável pela formação de ícones do esporte, como Luisa Parente, Daniele Hypólito, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade, além de ter contribuído para o desenvolvimento de Diego Hypólito no masculino.

A dedicação de Georgette foi posta à prova em 1997, quando sofreu um grave acidente. O ônibus em que viajava com suas atletas para uma seletiva em Curitiba foi atingido por uma carreta na Via Dutra. As fraturas na sexta, sétima e oitava vértebras a deixaram paraplégica, mas não a afastaram do esporte.

Sua primeira passagem como treinadora no Flamengo durou até 2004. Entre 2009 e 2016, coordenou a Seleção feminina de ginástica. Em 2020, retornou oficialmente ao clube como coordenadora, após um período colaborando informalmente com indicações de ginastas.

Em reconhecimento à sua importância, Georgette foi a escolhida para representar os treinadores olímpicos da instituição durante as celebrações dos 130 anos do Flamengo.