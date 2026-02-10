A realização do Super Bowl no estado da Califórnia resultou em impactos financeiros diretos para jogadores das equipes participantes: tanto os atletas vencedores, do Seattle Seahawks, quando os derrotados, do New England Patriots, tiveram algum prejuízo. Isso por causa da chamada "jock tax", imposto estadual aplicado sobre a parcela da renda atribuída aos dias de trabalho no local do evento. Com a partida disputada em território californiano, atletas que não moram no estado ficaram sujeitos à tributação local sobre parte de seus salários, prêmios e bônus.

De acordo com as regras tributárias da Califórnia, profissionais que atuam temporariamente no estado precisam declarar rendimentos proporcionais ao período em que exercem atividades no estado. No caso da NFL, o cálculo considera o número de dias de trabalho ao longo da temporada em relação ao total de dias em que o atleta esteve à disposição da equipe. E o Super Bowl é o jogo final da liga.

E tem um detalhe: a alíquota máxima do imposto de renda no estado citado pode chegar a 13,3%, uma das mais altas dos Estados Unidos. O impacto é maior para atletas que moram em estados com carga tributária menor ou inexistente sobre a renda, como Flórida e Texas, que não cobram imposto estadual.

Nesses casos, a diferença de tributação tende a ser mais perceptível, uma vez que parte da remuneração anual do jogador passa a ser tributada por um estado no qual ele não tem domicílio fiscal permanente. Isso porque a "jock tax" é uma parte da conta. Há outros impostos.

- O que isso significa aqui é que, para o time vencedor, o valor líquido que eles levarão para casa será de aproximadamente US$ 86 mil. Se você estiver do lado perdedor, o valor líquido seria em torno de US$ 49,8 mil - afirmou o pesquisador de economia Jeffery Degner.

