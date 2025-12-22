Flávia Saraiva revela que terá nova música no solo em 2026

Após brilhar na trave no Mundial de Ginástica 2025, ao conquistar o quarto lugar, e subir ao lugar mais alto do pódio na Copa do Mundo da Hungria no mesmo aparelho, Flávia Saraiva, agora, direciona suas atenções para o próximo ano. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atleta revelou que mudará sua música da apresentação do solo. Na modalidade, a canção é responsável tanto por embalar o público quanto por guiar a ginasta na coreografia.

Ao longo da carreira, Flavinha já se apresentou em diferentes ritmos. Na disputa de Paris 2024, utilizou o Can-Can. Em outras competições, já misturou instrumentais de músicas clássicas brasileiras, como "Garota de Ipanema" e "Aquarela do Brasil".

Sobre a música de 2026, a atleta fez mistério quanto ao ritmo, mas, quando questionada, deixou escapar que é uma canção brasileira e pertence a dois estilos musicais que nunca utilizou na vida. Segunda ela, se contasse os ritmos, ficaria muito fácil para o público adivinhar a charada. Mesmo assim, disse que não são tão usados atualmente na ginástica artística, mas já foram no passado.

— Eu só gosto de usar música brasileira. Tenho muito dessa minha cultura do meu país. Gosto muito de levar a cultura do Brasil para o mundo. Então, sempre que eu puder, vou estar usando música brasileira, nem que seja apenas "alguma coisinha" ali — disse Flavinha.

Quando Flávia Saraiva revelará a nova música?

Flavinha não garantiu em qual competição estreará a música. Ano que vem, ela tem pela frente o Mundial de Roterdã, na Holanda, o Campeonato Pan-Americano e o Brasileiro como principais competições.

