Mais Esportes

Flávia Saraiva revela que terá nova música no solo em 2026

Atleta utilizará ritmos que nunca usou na carreira

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/12/2025
15:50
Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)
imagem cameraFlávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica (Foto: Melogym/ CBG)
Após brilhar na trave no Mundial de Ginástica 2025, ao conquistar o quarto lugar, e subir ao lugar mais alto do pódio na Copa do Mundo da Hungria no mesmo aparelho, Flávia Saraiva, agora, direciona suas atenções para o próximo ano. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atleta revelou que mudará sua música da apresentação do solo. Na modalidade, a canção é responsável tanto por embalar o público quanto por guiar a ginasta na coreografia.

Ao longo da carreira, Flavinha já se apresentou em diferentes ritmos. Na disputa de Paris 2024, utilizou o Can-Can. Em outras competições, já misturou instrumentais de músicas clássicas brasileiras, como "Garota de Ipanema" e "Aquarela do Brasil".

Sobre a música de 2026, a atleta fez mistério quanto ao ritmo, mas, quando questionada, deixou escapar que é uma canção brasileira e pertence a dois estilos musicais que nunca utilizou na vida. Segunda ela, se contasse os ritmos, ficaria muito fácil para o público adivinhar a charada. Mesmo assim, disse que não são tão usados atualmente na ginástica artística, mas já foram no passado.

— Eu só gosto de usar música brasileira. Tenho muito dessa minha cultura do meu país. Gosto muito de levar a cultura do Brasil para o mundo. Então, sempre que eu puder, vou estar usando música brasileira, nem que seja apenas "alguma coisinha" ali — disse Flavinha.

Flávia Saraiva no Prêmio Brasil Olímpico 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/COB)
Quando Flávia Saraiva revelará a nova música?

Flavinha não garantiu em qual competição estreará a música. Ano que vem, ela tem pela frente o Mundial de Roterdã, na Holanda, o Campeonato Pan-Americano e o Brasileiro como principais competições.

