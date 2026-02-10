Williams F1 acerta patrocínio de cerveja presente no Brasil

O Atlassian Williams F1 Team anunciou acordo com a Estrella Galicia 0,0 para a temporada 2026 e anos seguintes - o período exato não foi divulgado. Pelo contrato, a marca espanhola passa a ser a cerveja oficial da equipe e terá presença em ativações de hospitalidade nas etapas europeias do calendário da Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O acordo prevê também a exposição da logomarca no carro da equipe, com aplicação no halo e no aerofólio traseiro a partir dos testes de pré-temporada no Bahrein. A bebida também vai estampar capacetes e macacões dos pilotos. Haverá ainda posicionamento adicional no capacete do piloto Carlos Sainz, em linha com a estratégia da empresa de apoiar atletas espanhóis no automobilismo. No caso, a divulgação será da cervejaria, a Corporación Hijos de Rivera.

- Com um carro completamente novo, novas regulamentações e uma nova corrida em Madrid, haverá muito para o Atlassian Williams F1 celebrar com a Estrella Galicia 0,0 nesta temporada. É ótimo tê-los conosco e nos incentivando neste momento - afirmou James Vowles, chefe de equipe da equipe.

continua após a publicidade

Já Ignacio Rivera, presidente executivo da Hijos de Rivera, destacou a importância do contrato.

- A parceria vai além de um acordo comercial: é a união de duas organizações que compartilham a mesma compreensão de competição, com respeito pela história, foco em inovação e ambição de crescimento. Acreditamos em projetos que apoiam o talento e desafiam o status quo - completou.

Segundo a Williams, a ativação da marca ocorrerá prioritariamente nas corridas europeias, com oferta do produto nas áreas de hospitalidade da equipe.

continua após a publicidade