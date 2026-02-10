É o fim? LeBron James encerra sequência de 21 anos na NBA; veja o que aconteceu

A temporada 2025/26 da NBA marcará um divisor de águas histórico, mas não da forma que os fãs de LeBron James esperavam. Ao ser desfalque do Los Angeles Lakers no confronto da madrugada desta quarta-feira (11) contra o San Antonio Spurs, o King oficializa sua 18ª ausência na atual campanha.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, observa a partida contra o Brooklyn Nets, em 3 de fevereiro de 2026 (Foto: David L. Nemec/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP)

O número é fatal para suas pretensões individuais: com isso, LeBron James não conseguirá atingir a marca de 65 partidas disputadas, critério obrigatório imposto pelo novo Acordo Coletivo de Trabalho (CBA) da liga para que um atleta seja elegível aos prêmios de fim de temporada e às seleções de All-NBA Team.

Desde sua segunda temporada na liga (2004-05), LeBron James marcou presença em todos os times ideais da NBA. Foram 21 seleções consecutivas, um recorde absoluto que isola o camisa 23 como o jogador mais consistente da história do basquete mundial.

A regra dos 65 jogos foi implementada pela NBA para combater o chamado load management (gestão de carga) e garantir que as estrelas estejam em quadra com mais frequência. No entanto, para atletas veteranos como LeBron, que completou 41 anos recentemente, a barreira física tornou-se um obstáculo intransponível nesta temporada.

Mesmo entregando médias de ainda um jogador elite, o corpo do maior pontuador de todos os tempos cobrou o preço. Sem LeBron James, o All-NBA terá uma cara nova e, pela primeira vez em mais de duas décadas, não contará com a sua presença entre os 15 melhores jogadores da temporada.