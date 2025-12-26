Prêmio Lance! Seleção de ginástica, prata no Mundial, vence 'Momento Emoção'

No dia 23 de agosto, sob o som de 'Evidências', sucesso de José Augusto eternizado nas vozes de Chitãozinho e Xororó, a seleção brasileira de ginástica rítmica escreveu um capítulo inédito na história. E a prata no Mundial, conquistada na Arena Carioca 1, protagonizada por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, foi escolhida, em voto popular, no Prêmio Lance! como o 'Momento Emoção' de 2025.

A torcida presente ao Parque Olímpico empurrou as anfitriãs ao inédito pódio, cantando esse hino da música sertaneja. O Brasil recebeu a nota 28.550 e ficou atrás apenas da Ucrânia (28.650), enquanto a China completou o pódio com 28.350.

Até então, o melhor desempenho do país nessa competição havia sido o quinto lugar, alcançado em 2022. No ano seguinte, o Brasil, que nunca havia conquistado uma medalha no torneio, terminou em sexto.

Sonho realizado no Mundial

Treinadora da seleção, Camila Ferezin celebrou a façanha de suas comandadas:

- É a realização de um sonho plantado há muitos anos. Foi um trabalho de formiguinha, fomos subindo degrau por degrau, e ao longo desses 15 anos conseguimos chegar no topo. A gente se reestruturou como equipe, trouxe mais tecnologias para o nosso dia a dia, se profissionalizou, e todo mundo deu o seu melhor. Crescemos juntos e a prova está aí. Tudo foi plantado pelas mãos de muitas pessoas. Então estamos muito felizes e agora é continuar trabalhando para trazer mais coisas boas.

