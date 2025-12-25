menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Isabelle Marciniak, ginasta campeã brasileira, morre vítima de câncer

Atleta tinha apenas 18 anos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/12/2025
13:04
Atualizado há 2 minutos
Ginasta Isabelle Marciniak
imagem cameraGinasta Isabelle Marciniak (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Isabelle Marciniak morreu nesta quarta-feira (24), vítima de um linfoma de Hodgkin, câncer que ataca as células de defesa do corpo. A ginasta tinha apenas 18 anos. Ela deixa como legado o ouro do individual geral no Brasileiro de Ginástica Rítimca, conquistado em 2021. Atualmente integrava a equipe de ginástica rítmica do Clube Agir, de Curitiba.

continua após a publicidade

Uma das suas últimas conquistas como atleta foi o ouro no campeonato paraense (adulto), onde competiu com seu trio adulto. A carreira de Isabelle Marciniak havia sido interrompida para se dedicar integralmente ao tratamento da doença. A jovem era natural de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba.

linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, especificamente nos linfócitos (células de defesa do corpo).

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias