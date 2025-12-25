Isabelle Marciniak, ginasta campeã brasileira, morre vítima de câncer
Atleta tinha apenas 18 anos
Isabelle Marciniak morreu nesta quarta-feira (24), vítima de um linfoma de Hodgkin, câncer que ataca as células de defesa do corpo. A ginasta tinha apenas 18 anos. Ela deixa como legado o ouro do individual geral no Brasileiro de Ginástica Rítimca, conquistado em 2021. Atualmente integrava a equipe de ginástica rítmica do Clube Agir, de Curitiba.
Uma das suas últimas conquistas como atleta foi o ouro no campeonato paraense (adulto), onde competiu com seu trio adulto. A carreira de Isabelle Marciniak havia sido interrompida para se dedicar integralmente ao tratamento da doença. A jovem era natural de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba.
O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, especificamente nos linfócitos (células de defesa do corpo).
