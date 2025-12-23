CBG divulga seleção brasileira de ginástica rítmica para 2026

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou, nesta segunda-feira (22), a lista oficial com 17 atletas que formarão a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica em 2026. O anúncio mantém a base do time que fez história em agosto, ao conquistar as primeiras medalhas de prata do país em competições por conjunto no Mundial do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O grupo é composto por três ginastas para as provas individuais: Barbara Domingos, Geovanna Santos da Silva e Maria Eduarda Alexandre. Para as disputas de conjunto, foram convocadas 14 atletas. Um destaque é o retorno de Victoria Borges, recuperada de uma lesão sofrida durante os Jogos Olímpicos de Paris.

A manutenção do elenco visa dar continuidade ao trabalho que culminou na melhor campanha da história da modalidade no Campeonato Mundial de 2025, onde o Brasil garantiu a prata tanto na classificação geral quanto na série mista por conjunto.

continua após a publicidade

➡️ De 'Evidências' à Lady Gaga: por que seleção de ginástica rítmica agora aposta no pop?

➡️ Yane Marques diz que COB mira nos jovens para colher frutos

➡️ Flávia Saraiva revela que terá nova música no solo em 2026

Conjunto do Brasil durante apresentação no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: MeloGym/CBG)

Reforço especial em busca de mais medalhas

As atletas selecionadas representarão o Brasil em todo o calendário oficial de 2026. A preparação ocorrerá em território nacional, nas instalações da CBG, sob a orientação das técnicas búlgaras Mariana Ivanova Pamukova e Reny Karachomakova, cuja parceria foi firmada no início de dezembro.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A lista completa das 14 atletas convocadas para as provas de conjunto inclui: Andrielly Letícia Cichovicz, Bárbara Vitória Urquiza Galvão, Isabella Anselmo, Julia Beatriz Silva Kurunczi, Keila Vitoria Lima de Souza Santos, Maria Eduarda de Almeida Arakaki, Maria Fernanda Lucio Moraes, Maria Paula Pereira Caminha, Mariana Vitoria Goncalves Pinto, Marianne Giovacchini dos Santos, Nicole Pircio Nunes Duarte, Rhayane Vitoria Ferreira Brum, Sofia Madeira Pereira e Victória Anderson Santana Borges.