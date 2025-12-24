Técnicos de ginástica dos EUA são suspensos por suspeitas de abuso

Al Fong e Armine Barutyan, renomados técnicos de ginástica artística dos Estados Unidos, foram suspensos por conduta inapropriada, incluindo acusações de abusos físicos e emocionais, conforme decisão anunciada pelo U.S. Center for SafeSport.

Fong, que treinou medalhistas olímpicas, recebeu o afastamento mais severo: cinco anos, até dezembro de 2030. Sua esposa e sócia, Barutyan, terá que cumprir um ano de punição.

O casal é proprietário da academia Great American Gymnastics Express (Cage), localizada em Blue Springs, Missouri. Eles têm um prazo de 10 dias para contestar a decisão da SafeSport.

Em nota oficial, a academia Cage manifestou "profundo desapontamento" e "discordância completa" com o resultado, afirmando que a medida foi tomada "sem qualquer testemunha" e que a decisão "não reflete nosso contexto".

Detalhes da Carreira e Histórico de Fong

Ao longo de décadas, Al Fong e Armine Barutyan construíram uma carreira treinando atletas de elite. Fong foi o responsável pelo treinamento de Terin Humphrey e Courtney McCool, ambas medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Barutyan, ex-ginasta armênia, integrou a comissão técnica da equipe americana no Pan Júnior de Assunção em agosto de 2025.

O histórico de Fong inclui tragédias na década de 1990. Duas de suas ex-atletas faleceram no período. Em 1991, Julissa Gomez, de 18 anos, sofreu um acidente grave durante o aquecimento para o salto, ficou paralisada e morreu posteriormente devido a complicações de uma infecção. Em 1994, Christy Henrich faleceu aos 22 anos em decorrência de anorexia.

Sobre a SafeSport

A SafeSport, criada pelo Congresso americano em 1997, tem como missão combater abusos físicos, emocionais e sexuais no movimento olímpico e paralímpico dos Estados Unidos. Em 2024, a entidade analisou 8 mil casos. A organização não divulgou detalhes específicos sobre as evidências que fundamentaram as suspensões dos técnicos.

