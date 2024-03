Gabriel Medina foi campeão dos Jogos Mundiais de Surfe (Foto: Pablo Jimenez / ISA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 11:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Após conquistar mais três vagas para o surfe através do ISA Games, uma delas destinada ao tricampeão mundial Gabriel Medina, o Brasil alcançou a marca de 158 atletas garantidos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Dos 158 esportistas, 96 são mulheres e 45 são homens. Sete vagas são do hipismo, no qual as disputas são mistas, e dez da natação, cuja divisão fica a critério da CBDA.

O Brasil ainda busca vagas em diversas modalidades. A expectativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é que o país seja representado por cerca de 330 atletas nas Olimpíadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Até o início dos Jogos, no dia 26 de julho, os atletas do Time Brasil têm um calendário recheado. Algumas competições classificam diretamente para Paris, como os diversos torneios pré-olímpicos. Outros campeonatos contam pontos para o ranking olímpico, enquanto ainda existem os que servem apenas como preparação. Veja a agenda abaixo.

Março

Skate - World Skateboarding Tour Street - Dubai, Emirados Árabes Unidos - 3 a 10 de março

Tênis - ATP e WTA 1000 - Indian Wells, EUA - 4 a 11 de março

Vôlei de Praia - Elite 16 - Doha, Catar - 5 a 9 de março

Surfe - WSL - Peniche, Portugal - 6 a 16 de março

Ginástica Artística - Copa do Mundo - Baku, Azerbaijão - 7 a 10 de março

Triatlo - Circuito Mundial - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos - 8 a 9 de março

Trampolim - Copa do Mundo - Alkmaar, Países Baixos - 13 a 14 de março

Handebol - Pré-Olímpico Masculino - Locais a confirmar - 14 a 17 de março

Remo - Pré-Olímpico das Américas - Rio de Janeiro, Brasil - 14 a 17 de março

Luta - Pré-Olímpico das Américas - Acapulco, México - 15 a 17 de março

Canoagem Slalom - Pré-Olímpico das Américas - Rio de Janeiro, Brasil - 15 a 17 de março

Tênis - ATP e WTA 1000 - Miami, EUA - 18 a 25 de março

Judô - Grand Slam - Tbilisi, Geórgia - 22 a 24 de março

Trampolim - Copa do Mundo - Cottbus, Alemanha - 22 a 24 de março

Ginástica Rítmica - Copa do Mundo - Atenas, Grécia - 22 a 24 de março

Surfe - WSL - Bells Beach, Austrália - 26 de março a 5 de abril

Judô - Grand Slam - Antália, Turquia - 29 a 31 de março

Abril

Esgrima - Pré-Olímpico das Américas - San Jose, Costa Rica - 5 a 7 de abril

Tiro com Arco - Pré-Olímpico das Américas - Medellín, Colômbia - 7 a 14 de abril

Taekwondo - Pré-Olímpico das Américas - Santo Domingo, República Dominicana - 9 a 10 de abril

Tiro - Pré-Olímpico Global - Rio de Janeiro, Brasil - 11 a 19 de abril

Surfe - WSL - Margaret River, Austrália - 11 a 21 de abril

Vôlei de Praia - Elite 16 - Tepic, México - 17 a 21 de abril

Ginástica Rítmica - Copa do Mundo - Baku, Azerbaijão - 19 a 21 de abril

Atletismo - Mundial de Marcha Atlética - Antália, Turquia - 20 a 21 de abril

Tiro - Pré-Olímpico Global Espingarda - Doha, Catar - 22 a 30 de abril

Tiro com Arco - Copa do Mundo - Xangai, República Popular da China - 23 a 28 de abril

Canoagem Velocidade - Pré-Olímpico das Américas - Sarasota, EUA - 23 a 28 de abril

Judô - Pan-Oceania - Rio de Janeiro, Brasil - 25 a 28 de abril

Ginástica Rítmica - Copa do Mundo - Tashkent, Uzbequistão - 26 a 28 de abril

Atletismo - Diamond League - Xangai, República Popular da China - 27 de abril

Vela - Regata da Última Chance - Hyères, França - 21 a 28 de abril

➡️Jogos Olímpicos de Paris: calendário com datas, lista de esportes, quando começa, mascote e mais

Maio

Vôlei de Praia - Elite 16 - Natal, Brasil - 1 a 5 de maio - a confirmar

Basquete 3x3 - Pré-Olímpico Masculino e Feminino de Universalidade - Utsunomiya, Japão - 3 a 5 de maio

Atletismo - Mundial de Revezamentos - Nassau, Bahamas - 4 a 5 de maio

Tênis - ATP e WTA 1000 - Roma, Itália - 6 a 13 de maio

Luta - Pré-Olímpico Global - Istambul, Turquia - 9 a 12 de maio

Atletismo - Diamond League - Doha, Catar - 10 de maio

Judô - Grand Slam - Almaty, Cazaquistão - 10 a 12 de maio

Triatlo - Circuito Mundial - Yokohama, Japão - 11 de maio

BMX Racing - Mundial - Rock Hill, EUA - 12 a 18 de maio

Vôlei - Liga das Nações Feminina (VNL) - Vários países - 14 de maio a 23 de junho

Skate, Breaking, BMX Freestyle e Escalada - Série de Classificação Olímpica - Xangai, República Popular da China - 16 a 19 de maio

Triatlo - Pré-Olímpico de Revezamento Misto - Huatulco, México - 17 a 19 de maio

Atletismo - Diamond League - Rabat, Marrocos - 19 de maio

Remo - Pré-Olímpico Global - Lucerna, Suíça - 19 a 21 de maio

Judô - Mundial - Dubai, Emirados Árabes Unidos - 19 a 24 de maio

Tênis - Roland Garros - Paris, França - 20 de maio a 9 de junho

Vôlei - Liga das Nações Masculina (VNL) - Vários países - 21 de maio a 30 de junho

Tiro com Arco - Copa do Mundo - Yecheon, República da Coreia - 21 a 26 de maio

Vôlei de Praia - Elite 16 - Portugal - 22 a 26 de maio

Surfe - WSL - Taiti, Polinésia Francesa - 22 a 31 de maio

Boxe - Pré-Olímpico 2 - Bangcoc, Tailândia - 23 de maio a 3 de junho

Atletismo - Diamond League - Eugene, EUA - 25 de maio

Triatlo - Circuito Mundial - Cagliari, Itália - 25 e 26 de maio

Atletismo - Diamond League - Oslo, Noruega - 30 de maio

Junho

Atletismo - Diamond League - Estocolmo, Suécia - 2 de junho

Vôlei de Praia - Elite 16 - Ostrava, Tchéquia - 5 a 9 de junho

Surfe - WSL - El Salvador - 6 a 15 de junho

Canoagem Slalom - Pré-Olímpico de Cross - Praga, Tchéquia - 7 a 9 de junho

Pentatlo Moderno - Mundial - Zhengzhou, República Popular da China - 9 a 16 de junho

Tiro com Arco - Pré-Olímpico Global - Antália, Turquia - 15 a 16 de junho

Tiro com Arco - Copa do Mundo - Antália, Turquia - 18 a 23 de junho

Skate, Breaking, BMX Freestyle e Escalada - Série de Classificação Olímpica - Budapeste, Hungria - 20 a 23 de junho

Ginástica Rítmica - Copa do Mundo - Milão, Itália - 21 a 23 de junho

Surfe - WSL - Saquarema, Brasil - 22 a 30 de junho

Trampolim - Copa do Mundo - Arosa, Suíça - 28 a 29 de junho

Judô - Grand Slam - Ulaanbaatar, Mongólia - 28 a 30 de junho

Julho

Tênis - Wimbledon - Londres, Grã-Bretanha - 1 a 14 de julho

Basquete - Pré-Olímpico Masculino - Valência, Espanha; Riga, Letônia; Piraeus, Grécia; San Juan, Porto Rico - 2 a 7 de julho

Vôlei de Praia - Elite 16 - Gstaad, Suíça - 3 a 7 de julho

Trampolim - Copa do Mundo - Coimbra, Portugal - 6 a 7 de julho

Atletismo - Diamond League - Paris, França - 7 de julho

Vôlei de Praia - Elite 16 - Viena, Áustria - 10 a 14 de julho

Atletismo - Diamond League - Monte Carlo, Mônaco - 12 de julho

Triatlo - Circuito Mundial - Hamburgo, Alemanha - 13 a 14 de julho

Atletismo - Diamond League - Londres, Grã-Bretanha - 20 de julho

Jogos Olímpicos Paris 2024 - 26 de julho a 11 de agosto