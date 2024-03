Patrocinadora do COB organiza evento para anunciar acordo com Rebeca Andrade e Lucão

Rebeca Andrade conquistou dois ouros no Pan-Americano de Santiago, em 2023 (Foto: Rafael Bello/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), em parceria com a Kraft Heinz, organizou um encontro com a imprensa nesta terça-feira (19). O evento serviu para anunciar Lucão (vôlei) e Rebeca Andrade (ginástica HB artística) como novos atletas apoiados pela marca. A ginasta esteve presente e conversou com os jornalistas.

O evento incluiu um tour pelo Centro de Treinamento do COB, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, além de bate-papo com representantes da marca e da entidade esportiva.

A Kraft Heinz é patrocinadora do COB desde os Jogos Pan-Americanos de Santiago, realizados no ano passado. De acordo com porta-vozes da companhia, esse é o maior acordo de patrocínio da história da empresa.

O COB já tem acordos de patrocínio com 20 marcas diferentes para os Jogos Olímpicos de Paris. A parceria anunciada mais recentemente foi com a companhia área Azul, que será responsável por operar os vôos dos atletas até a capital francesa.