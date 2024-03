Jogador da NFL anuncia aposentadoria aos 28 anos por lesões no pescoço

Leighton Vander Esch, linebacker do Dallas Cowboys (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 15:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Leighton Vander Esch anunciou na segunda-feira (18), que está se aposentando do futebol americano aos 28 anos. O linebacker do Dallas Cowboys sofreu uma série de lesões no pescoço por toda a sua carreira. Em um comunicado, o atual ex-jogador declarou incapaz de seguir competindo no mais alto nível do esporte.

— Eu percebo que não sou mais capaz de aderir ao padrão inabalável de excelência que o futebol americano profissional exige. Digo isto com o coração pesado: estou me aposentando medicamente da NFL — disse Vander Esch em um comunicado.

Vander Esch foi selecionado na 19ª posição do Draft da NFL em 2018, causando um ótimo impacto na defesa dos Cowboys. Na sua primeira temporada, jogou todas as 16 partidas da temporadas, 11 delas como titular, e quebrou o recorde de tackler de novatos do Dallas numa temporada, com 140, além de sete passes desviados e duas interceptações. Pelo bom desempenho, o linebacker foi selecionado para o Pro Bowl.

Leighton termina a sua carreira na NFL com 469 tackles combinados em 71 partidas disputadas, além de três interceptações, três fumbles forçados e dois recuperados. Em cinco partidas de playoffs, somou 47 tackles.