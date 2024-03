Polícia de Miami investiga a causa da morte do namorado de Sabalenka

Konstantin Koltsov e Aryna Sabalenka (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 13:31 • Miami (EUA)

A polícia do condado de Miami Dade soltou um comunicado, na manhã desta terça-feira (19), sobre a morte do ex-jogador de hóquei no gelo e namorado de Aryna Sabalenka, Konstantin Koltsov, de 42 anos. De acordo com a emissora americana CNN, o detetive da polícia de Miami-Dade, Argemis “AC” Colome, emitiu uma declaração.

Segundo os investigadores, na segunda-feira, 18 de março de 2024, aproximadamente às 12h39, a Polícia e o Corpo de Bombeiros de Bal Harbour foram enviados para o St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Ave., em referência a um homem que pulou de uma varanda.

— O Departamento de Polícia de Miami-Dade, Departamento de Homicídios, respondeu e assumiu a investigação do aparente suicídio do Sr. Konstantin Koltsov (17/04/1981). Não há suspeita de crime. — diz o comunicado.

Koltsov e Sabalenka começaram a namorar em 2021. Ele jogou em ligas russas de hóquei antes de se tornar a 18ª escolha geral dos Penguins no Draft da NHL de 1999.

Koltsov e Sabalenka começaram a namorar em 2021 (Foto: Divulgação/Instagram)

Konstantin fez sua estreia na NHL em 2003 e apareceu em 144 jogos durante sua gestão na NHL, jogando ao lado da lenda dos Penguins, membro do Hall da Fama Mario Lemieux e do duas vezes vencedor do Hart Trophy, Sidney Crosby. O ex-atleta também jogou pela seleção bielorrussa.