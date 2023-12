A Federação Internacional de Automobilismo e a Fórmula 1 vivem em um momento tenso em suas relações. No início era apenas discordância de opiniões, como o caso no aumento de equipes do grid. Porém, após as acusações contra o casal Toto, chefe de equipe da Mercedes, e Susie Wolff, diretora administrativa da F1 Academy, categoria exclusiva para mulheres, as questões entre as entidades ficaram mais acaloradas.