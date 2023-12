Em seguida, aposta no ousado conceito do zeropod, sendo algo que foi mantido para a temporada de 2023. No entanto, não foi o suficiente. Logo no início deste ano, os engenheiros perceberam o erro e lançaram atualizações em Mônaco, mas não é o suficiente. Mesmo com essa maré de azar, a Mercedes triunfou em um dos seis GPs não vencidos pela RedBull, na maioria deles feitos de George Russell e tendo destaque o GP de São Paulo de 2022.