— Você é observado todo o tempo e eu estou numa fase da vida em que eu não tenho como vencer. Se eu ganho uma corrida, é tipo: “Ah, ele é um heptacampeão mundial, tem 103 vitórias”. E se eu não me saio bem, há críticas. Só tenho o que perder nesta fase da vida. Então com certeza houve um período em que eu me perguntei se gostaria de continuar passando por isso. Mas eu ainda amo correr, amo estar no carro. Quando ele é ligado e todas aquelas pessoas estão ao meu redor, a equipe, estou sorrindo como no primeiro dia em que eu pilotei — disse Hamilton.