— Pode sair meio do clichê, mas para ser um atleta de auto-rendimento, precisamos colher um pacote de deveres e acho que bate bastante com a filosofia da camisa que estou vestindo agora (Time Ajinomoto). É um conceito que se chama “kachimeshi”, sendo os pilares do alto rendimento (treinamento, alimentação e descanso), acho que o atleta de alto rendimento tem isso presente na vida, mas tem alguns lapsos temporais, em que tudo é monótono entre uma competição e outra, são meses que a gente fica apenas treinando, comendo e descansando. A nossa vida é basicamente só isso, a gente precisa focar e é até um pouco meio doentio digamos assim, pois a natação chega a ser uma das prioridades da nossa vida e tudo que a gente faz é em função disso — declarou Fernando.